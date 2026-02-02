Как расторгнуть полис ОСАГО ​

Вариант 1: Личный визит

Обратитесь в офис страховой компании: найдите ближайшее отделение и, при необходимости, запишитесь на приём.

Предоставьте пакет документов сотруднику компании.

Если заявление не было подготовлено заранее — его можно заполнить на месте. Проверьте, чтобы все данные были указаны корректно.

Вариант 2: Онлайн-заявление

Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте страховой компании.

Перейдите в раздел «Расторжение полиса» — как правило, он доступен в блоке управления полисами.

Заполните заявление, следуя инструкциям на сайте. Убедитесь в корректности всех данных.

Отправьте заявление на рассмотрение.

После подачи заявления о расторжении дождитесь подтверждения от страховой компании — обычно это занимает от нескольких дней до двух недель. При необходимости уточняйте статус обращения у сотрудников компании.