Как расторгнуть полис ОСАГО
Вариант 1: Личный визит
- Обратитесь в офис страховой компании: найдите ближайшее отделение и, при необходимости, запишитесь на приём.
- Предоставьте пакет документов сотруднику компании.
- Если заявление не было подготовлено заранее — его можно заполнить на месте. Проверьте, чтобы все данные были указаны корректно.
Вариант 2: Онлайн-заявление
- Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте страховой компании.
- Перейдите в раздел «Расторжение полиса» — как правило, он доступен в блоке управления полисами.
- Заполните заявление, следуя инструкциям на сайте. Убедитесь в корректности всех данных.
- Отправьте заявление на рассмотрение.
После подачи заявления о расторжении дождитесь подтверждения от страховой компании — обычно это занимает от нескольких дней до двух недель. При необходимости уточняйте статус обращения у сотрудников компании.