Оформление е-ОСАГО по иностранным документам ​

Да, оформить полис е-ОСАГО на категорию B с иностранными документами возможно. Однако вероятность одобрения при иностранном паспорте или водительском удостоверении значительно ниже обычной, поскольку страховые компании относят такие полисы к категории повышенного риска.

Как оформить полис с иностранным паспортом?

На первом этапе оформления («Расчёт и оформление») в блоке паспортных данных собственника или страхователя выберите в поле «Тип документа» значение «Иностранный паспорт».

Обязательное условие: у гражданина должна быть временная регистрация или вид на жительство в РФ. На платформе АгентБрокер полис можно оформить только при указании зарегистрированного адреса в одном из городов России.

Как оформить полис с иностранным водительским удостоверением?

В блоке «Водители» отметьте вариант «Иностранное ВУ». После этого введите серию и номер удостоверения в появившиеся поля.