Что же такое коэффициент КС вашего транспортного средства ​

КС – коэффициент сезонности. Он зависит от периода, на который вы собираетесь оформить страховку. Да, ОСАГО можно оформлять не только на год, но и на меньший срок эксплуатации. Рядовой автовладелец обычно не встречается с этим, но часто так поступают с техникой для уборки сезонных ненастий.

Например, снегоуборочных или газонокосильных машин, а также машин для полива или с/х работ. На каждый сезон необходим разный спецтранспорт.

Коэффициент КС в ОСАГО не применяется к следующим категориям водителей:

автомобили которые зарегистрированы заграницей;

являющимися юридическими лицами (исключение составляют владельцы сезонной техники, которую невозможно использовать в течении всего года).

Коэффициент страховых тарифов может зависеть от периода использования транспортного средства. Например, если водитель пользуется своим автомобилем более 10 месяцев в году, коэффициент составит 1. Если же период использования составляет от трех до девяти месяцев, то коэффициенты могут варьироваться в диапазоне от 0,5 до 0,95.

Если технические характеристики транспортного средства позволяют использовать ТС в течение всего года, страхователь указывает в заявлении период использования менее одного года, договор не может быть заключен на условиях с ограниченным периодом использования, в заключении договора должно быть отказано. Коэффициент КС учитывается при расчете тарифа в случае, если период использования менее года указан в Заявлении на страхование. Значение коэффициента определяется в зависимости от числа месяцев использования транспортного средства.