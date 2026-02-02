Почему полис не оформился на платформе, но оформился на сайте страховой ​

Страховые компании применяют более жёсткий скоринг для полисов, которые поступают через онлайн-платформы. Это снижает шансы на одобрение договора.

Когда полис приобретается непосредственно в офисе или на сайте страховщика, действует другая сегментация: комиссия агенту не выплачивается, поэтому компания готова принять на себя более высокий уровень убыточности.

Если на платформе АгентБрокер полис не был одобрен — это решение принято страховой компанией на втором этапе (выбор СК), а не нашей системой.

В такой ситуации попробуйте пересчитать полис или оформить заявку на другого клиента.