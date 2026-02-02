Почему может пропасть скидка КБМ ​

Существует несколько распространённых причин, по которым водитель может утратить свою скидку за безаварийное вождение (КБМ):

допущены ошибки или опечатки в полисе — неточности в ФИО, дате рождения, серии или номере водительского удостоверения;

водитель не был застрахован более одного года подряд — перерыв в страховании приводит к сбросу истории;

при замене прав данные предыдущего водительского удостоверения не были указаны в новом полисе;

страховая компания обнулила скидку из-за намеренного внесения недостоверных сведений о водительском удостоверении;

в базе конкретного страховщика хранятся иные данные по КБМ, отличающиеся от общей информации;

страховая компания прекратила деятельность (обанкротилась), и данные по водительскому удостоверению были утрачены в базе НСИС.

Важно: На платформе АгентБрокер при расчёте ОСАГО мы запрашиваем данные о КБМ напрямую у страховых компаний, и в большинстве ситуаций повлиять на эти значения не в наших силах. По установленным правилам каждый страховщик обязан применять ту скидку, которая зафиксирована в базе НСИС, однако на практике встречаются исключения.

О том, как самостоятельно проверить свой КБМ, читайте в отдельной статье.