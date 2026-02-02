Как расторгнуть или аннулировать полис ОСАГО?
Обратите внимание: при досрочном расторжении договора страховая компания удерживает 23% от стоимости полиса за неиспользованный период.
Прежде чем прибегать к расторжению из-за допущенной ошибки, рекомендуем попробовать внести изменения через личный кабинет страховой компании. Подробнее об этом
1. АльфаСтрахование
Если полис уже вступил в силу, расторжение возможно только при личном визите страхователя в офис компании. Если полис ещё не начал действовать, необходимо подготовить скан или фото паспорта, а также заявление в свободной форме с просьбой аннулировать полис и указанием причины.
В заявлении обязательно укажите: номер полиса, последние 4 цифры карты, с которой производилась оплата, ФИО держателя карты, дату и подпись с расшифровкой.
2. Остальные страховые компании
Расторгнуть полис можно в офисе страховщика или через личный кабинет на его официальном сайте.
Для расторжения потребуются:
- Паспорт страхователя
- Полис ОСАГО
- Банковские реквизиты для возврата денежных средств
- Заявление о расторжении с указанием причины
Допустимые причины для расторжения:
- Утрата транспортного средства в результате ДТП (автомобиль не подлежит восстановлению)
- Смерть собственника ТС
- Продажа транспортного средства
При возникновении вопросов обращайтесь в чат поддержки АгентБрокер.
Документы, необходимые для расторжения полиса е-ОСАГО:
- Договор купли-продажи
- Заявление страхователя о прекращении действия договора ОСАГО
- Копия ПТС с подписями нового собственника
- Банковские реквизиты для получения остатка денежных средств