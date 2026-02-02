Как расторгнуть или аннулировать полис ОСАГО? ​

Обратите внимание: при досрочном расторжении договора страховая компания удерживает 23% от стоимости полиса за неиспользованный период.

Прежде чем прибегать к расторжению из-за допущенной ошибки, рекомендуем попробовать внести изменения через личный кабинет страховой компании. Подробнее об этом

1. АльфаСтрахование

Если полис уже вступил в силу, расторжение возможно только при личном визите страхователя в офис компании. Если полис ещё не начал действовать, необходимо подготовить скан или фото паспорта, а также заявление в свободной форме с просьбой аннулировать полис и указанием причины.

В заявлении обязательно укажите: номер полиса, последние 4 цифры карты, с которой производилась оплата, ФИО держателя карты, дату и подпись с расшифровкой.

2. Остальные страховые компании

Расторгнуть полис можно в офисе страховщика или через личный кабинет на его официальном сайте.

Для расторжения потребуются:

Паспорт страхователя

Полис ОСАГО

Банковские реквизиты для возврата денежных средств

Заявление о расторжении с указанием причины

Допустимые причины для расторжения:

Утрата транспортного средства в результате ДТП (автомобиль не подлежит восстановлению) Смерть собственника ТС Продажа транспортного средства

При возникновении вопросов обращайтесь в чат поддержки АгентБрокер.

Документы, необходимые для расторжения полиса е-ОСАГО: