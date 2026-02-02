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Преимущества электронного полиса е-ОСАГО

Электронный полис обладает рядом значимых плюсов по сравнению с традиционным бумажным бланком:

  • Оформление из любого места — полис можно приобрести с домашнего компьютера или со смартфона, не посещая офис страховой компании;

  • Удобная оплата — платёж производится банковской картой по ссылке, которую формирует страховщик. При оплате картой можно получить кэшбэк, а наличные средства не понадобятся;

  • Без очередей — нет необходимости лично приходить в офис и ждать приёма для получения бумажного полиса;

  • Гибкость предъявления — документ можно распечатать на обычной бумаге формата А4 или показать инспектору ДПС прямо с экрана телефона или планшета;

  • Простое восстановление — если распечатка потерялась, достаточно распечатать полис повторно. Не нужно ехать в страховую компанию и писать заявление на восстановление утерянного бланка;

  • Быстрое продление — пролонгация полиса на платформе АгентБрокер занимает всего несколько минут.

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