Преимущества электронного полиса е-ОСАГО

Электронный полис обладает рядом значимых плюсов по сравнению с традиционным бумажным бланком:

Оформление из любого места — полис можно приобрести с домашнего компьютера или со смартфона, не посещая офис страховой компании;

Удобная оплата — платёж производится банковской картой по ссылке, которую формирует страховщик. При оплате картой можно получить кэшбэк, а наличные средства не понадобятся;

Без очередей — нет необходимости лично приходить в офис и ждать приёма для получения бумажного полиса;

Гибкость предъявления — документ можно распечатать на обычной бумаге формата А4 или показать инспектору ДПС прямо с экрана телефона или планшета;

Простое восстановление — если распечатка потерялась, достаточно распечатать полис повторно. Не нужно ехать в страховую компанию и писать заявление на восстановление утерянного бланка;