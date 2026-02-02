Инсценировка ДТП: стоит ли рисковать ​

Мошенники всё чаще выбирают изощренные методы для обмана страховых компаний и получения выплат за инсценированные ими аварии. В некоторых случаях страховка может покрыть или даже превысить стоимость авто.

За такие действия мошенникам грозит наказание по 159.5 статье уголовного кодекса. Это касается как инсценировки ДТП, так и других мошеннических действий: оформления полиса после ДТП, завышения стоимости ущерба.

Страховые компании в такой ситуации получают значительные убытки из-за выплат мошенникам. Как справляются с выявлением таких случаев и как наказывают виновников афер?

За год было осуждено почти 500 человек, половина из них получила реальные сроки.В случае если страховая получила значительный ущерб, а в инсценировке аварии участвовала группа лиц, тюремный срок может доходить до 10 лет колонии.

Самый резонансный процесс связанный с мошенничеством со страховыми выплатами произошел в Москве и области. ОПГ инсценировала 60 аварий с дорогими авто. Страховщики вынуждены были выплатить 13 миллионов рублей. Когда аферу обнаружили, все организаторы ОПГ по приговору суда получили 8 лет колонии, а исполнители – от 5 до 7 лет. Преступники также по решению суда обязаны были возместить ущерб страховым компаниям.

Как выявляют мошенников? ​

Эксперты проводят диагностику и определяют наличие мошеннических действий. Страховые компании анализируют се подозрительные случаи ДТП. Проверяется вся предыстория аварии: не было ли раньше у автовладельца машин, пострадавших в ДТП, сколько выплат было получено по прошлым страховым случаям, не контактировали ли участники ДТП и многое другое.

Мошенничество с инсценировкой ДТП рано или поздно раскрывается, а участники мошеннических схем несут наказание. Итогом становится приговор суда, лишение свободы и компенсация ущерба.