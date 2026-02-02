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Стоимость полиса ОСАГО: FAQ

От чего зависит стоимость полиса?

При расчёте стоимости ОСАГО учитываются:

  • Мощность двигателя и характеристики автомобиля
  • Возраст и стаж водителя
  • Количество водителей, допущенных к управлению
  • Регион проживания собственника
  • Коэффициент бонус-малус (КБМ) — скидка за безаварийное вождение

Расчёт премии осуществляется в соответствии с тарифами, утверждёнными Банком России.

Электронный полис дешевле бумажного?

Нет. Цена полиса не зависит от способа оформления. Электронный и бумажный полисы стоят одинаково. Разница только в удобстве — электронный можно оформить из дома.

Фактическая стоимость полиса больше, чем указано

Страховые компании иногда добавляют дополнительные услуги при оформлении полиса. К сожалению, это видно только после оплаты.

Будет ли учтена скидка за безаварийное вождение?

Да. При расчёте мы автоматически проверяем данные через систему РСА. Если предыдущий год прошёл без аварий — скидка будет применена.

Обязательно проверяйте корректность введённых данных: пропущенная буква в фамилии или имени может привести к тому, что скидка не будет применена, так как данные не совпадут с базой РСА.

Можно ли оплатить ОСАГО в рассрочку?

Нет. Законом предусмотрена только единовременная оплата полиса.

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