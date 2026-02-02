Стоимость полиса ОСАГО: FAQ
От чего зависит стоимость полиса?
При расчёте стоимости ОСАГО учитываются:
- Мощность двигателя и характеристики автомобиля
- Возраст и стаж водителя
- Количество водителей, допущенных к управлению
- Регион проживания собственника
- Коэффициент бонус-малус (КБМ) — скидка за безаварийное вождение
Расчёт премии осуществляется в соответствии с тарифами, утверждёнными Банком России.
Электронный полис дешевле бумажного?
Нет. Цена полиса не зависит от способа оформления. Электронный и бумажный полисы стоят одинаково. Разница только в удобстве — электронный можно оформить из дома.
Фактическая стоимость полиса больше, чем указано
Страховые компании иногда добавляют дополнительные услуги при оформлении полиса. К сожалению, это видно только после оплаты.
Будет ли учтена скидка за безаварийное вождение?
Да. При расчёте мы автоматически проверяем данные через систему РСА. Если предыдущий год прошёл без аварий — скидка будет применена.
Обязательно проверяйте корректность введённых данных: пропущенная буква в фамилии или имени может привести к тому, что скидка не будет применена, так как данные не совпадут с базой РСА.
Можно ли оплатить ОСАГО в рассрочку?
Нет. Законом предусмотрена только единовременная оплата полиса.