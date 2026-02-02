Стоимость полиса ОСАГО: FAQ ​

От чего зависит стоимость полиса? ​

При расчёте стоимости ОСАГО учитываются:

Мощность двигателя и характеристики автомобиля

и характеристики автомобиля Возраст и стаж водителя

водителя Количество водителей , допущенных к управлению

, допущенных к управлению Регион проживания собственника

проживания собственника Коэффициент бонус-малус (КБМ) — скидка за безаварийное вождение

Расчёт премии осуществляется в соответствии с тарифами, утверждёнными Банком России.

Электронный полис дешевле бумажного? ​

Нет. Цена полиса не зависит от способа оформления. Электронный и бумажный полисы стоят одинаково. Разница только в удобстве — электронный можно оформить из дома.

Фактическая стоимость полиса больше, чем указано ​

Страховые компании иногда добавляют дополнительные услуги при оформлении полиса. К сожалению, это видно только после оплаты.

Будет ли учтена скидка за безаварийное вождение? ​

Да. При расчёте мы автоматически проверяем данные через систему РСА. Если предыдущий год прошёл без аварий — скидка будет применена.

Обязательно проверяйте корректность введённых данных: пропущенная буква в фамилии или имени может привести к тому, что скидка не будет применена, так как данные не совпадут с базой РСА.

Можно ли оплатить ОСАГО в рассрочку? ​

Нет. Законом предусмотрена только единовременная оплата полиса.