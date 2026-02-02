Как оформить полис ОСАГО для ИП и юридического лица
На данный момент оформить полис ОСАГО для юридического лица или индивидуального предпринимателя в онлайн-режиме на платформе АгентБрокер нельзя. Однако доступны два альтернативных способа.
Через менеджера
Подайте заявку в личном кабинете: перейдите в раздел «Страхование», вкладка «Оформить за вас». Размер комиссионного вознаграждения уточняйте у менеджера при оформлении.
Через биржу
Воспользуйтесь Биржей несегмента для размещения заявки. Учитывайте, что при оформлении через биржу КВ (комиссионное вознаграждение) не выплачивается.
Подробная инструкция по работе с биржей доступна в соответствующей статье.