Как оформить полис ОСАГО для ИП и юридического лица ​

На данный момент оформить полис ОСАГО для юридического лица или индивидуального предпринимателя в онлайн-режиме на платформе АгентБрокер нельзя. Однако доступны два альтернативных способа.

Через менеджера

Подайте заявку в личном кабинете: перейдите в раздел «Страхование», вкладка «Оформить за вас». Размер комиссионного вознаграждения уточняйте у менеджера при оформлении.

Через биржу

Воспользуйтесь Биржей несегмента для размещения заявки. Учитывайте, что при оформлении через биржу КВ (комиссионное вознаграждение) не выплачивается.

Подробная инструкция по работе с биржей доступна в соответствующей статье.