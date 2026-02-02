Как происходит оплата полиса? ​

После заполнения всех данных и выбора страховой компании на 3-м этапе «Оплата» формируется ссылка для оплаты. Перейдя по ней, вы оплачиваете полис банковской картой непосредственно на сайте страховой компании — деньги поступают напрямую страховщику.

После завершения оплаты полис придёт на указанную электронную почту. Этот документ можно распечатать на обычном листе А4 или предъявлять сотрудникам ДПС с экрана телефона или планшета.

Вы можете оплатить полис самостоятельно, предварительно получив средства от клиента, либо клиент произведёт оплату сам. Срок действия ссылки на оплату ограничен — у каждой страховой компании он свой. Рядом со ссылкой отображается таймер обратного отсчёта. Когда время истечёт, ссылку можно обновить.

Если обновление ссылки не сработает, воспользуйтесь функцией копирования договора — она расположена в правом верхнем углу.