КБМ: цены и сроки
Какова стоимость услуги восстановления КБМ?
Восстановление КБМ стоит 120 р
Как можно оплатить услугу восстановления КБМ?
Оплатить услугу восстановление КБМ возможно только с КВ, полученного за оформленные полисы. Другого способа оплаты не предусмотрено.
Какие сроки выполнения услуги восстановления КБМ?
Восстановление КБМ занимает до 5 рабочих дней
В чем отличия между партнерами 05КВМ и GETKBM при восстановлении КБМ?
Это два наших партнера, особо ничем не отличаются, работаем с двумя для надежности
Почему после восстановления КБМ в прошлом страховом полисе КБМ стала выше?
Нужно уточнять, возможно, была авария и КБМ изменился.