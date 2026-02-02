КБМ: цены и сроки ​

Какова стоимость услуги восстановления КБМ? ​

Восстановление КБМ стоит 120 р

Как можно оплатить услугу восстановления КБМ? ​

Оплатить услугу восстановление КБМ возможно только с КВ, полученного за оформленные полисы. Другого способа оплаты не предусмотрено.

Какие сроки выполнения услуги восстановления КБМ? ​

Восстановление КБМ занимает до 5 рабочих дней

В чем отличия между партнерами 05КВМ и GETKBM при восстановлении КБМ? ​

Это два наших партнера, особо ничем не отличаются, работаем с двумя для надежности

Почему после восстановления КБМ в прошлом страховом полисе КБМ стала выше? ​

Нужно уточнять, возможно, была авария и КБМ изменился.