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КБМ: цены и сроки

Какова стоимость услуги восстановления КБМ?

Восстановление КБМ стоит 120 р

Как можно оплатить услугу восстановления КБМ?

Оплатить услугу восстановление КБМ возможно только с КВ, полученного за оформленные полисы. Другого способа оплаты не предусмотрено.

Какие сроки выполнения услуги восстановления КБМ?

Восстановление КБМ занимает до 5 рабочих дней

В чем отличия между партнерами 05КВМ и GETKBM при восстановлении КБМ?

Это два наших партнера, особо ничем не отличаются, работаем с двумя для надежности

Почему после восстановления КБМ в прошлом страховом полисе КБМ стала выше?

Нужно уточнять, возможно, была авария и КБМ изменился.

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