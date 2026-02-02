Категории ТС и ограничения при оформлении ОСАГО ​

Какие категории доступны для оформления? ​

На сайте АгентБрокер можно оформить полис ОСАГО для:

Категория B — легковые автомобили физических лиц

— легковые автомобили физических лиц Категория C — грузовые автомобили юридических лиц

Доступны ли категории А и С для физических лиц? ​

Нет, на сайте нет возможности оформить полис ОСАГО для категорий А и С физических лиц.

Как вписать пятого водителя? ​

В полис можно вписать максимум 4 водителей. Многие страховые компании выдают ошибку при попытке вписать 5-го водителя, поэтому эта возможность отключена. Если нужно больше водителей — оформите полис с неограниченным списком.

Можно ли оформить такси? ​

Нет. Такси не проходят проверку в страховых компаниях. Если застраховать такси как обычный автомобиль, страховая компания обнаружит это, расторгнет полис и деньги не вернёт.

Можно ли оформить «несегмент»? ​

Нет, несегментные расчёты не проходят.

Можно ли оформить автомобиль с иностранными номерами? ​

Нет. Доступно оформление только по документам на автомобиль, выданным в Российской Федерации. Автомобили с белорусскими, армянскими или казахстанскими документами застраховать не получится.

Можно ли оформить юридическое лицо или ИП? ​

Оформление юридических лиц категории B и такси категории B запрещено. Доступна только категория C для юридических лиц.