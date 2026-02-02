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Категории ТС и ограничения при оформлении ОСАГО

Какие категории доступны для оформления?

На сайте АгентБрокер можно оформить полис ОСАГО для:

  • Категория B — легковые автомобили физических лиц
  • Категория C — грузовые автомобили юридических лиц

Доступны ли категории А и С для физических лиц?

Нет, на сайте нет возможности оформить полис ОСАГО для категорий А и С физических лиц.

Как вписать пятого водителя?

В полис можно вписать максимум 4 водителей. Многие страховые компании выдают ошибку при попытке вписать 5-го водителя, поэтому эта возможность отключена. Если нужно больше водителей — оформите полис с неограниченным списком.

Можно ли оформить такси?

Нет. Такси не проходят проверку в страховых компаниях. Если застраховать такси как обычный автомобиль, страховая компания обнаружит это, расторгнет полис и деньги не вернёт.

Можно ли оформить «несегмент»?

Нет, несегментные расчёты не проходят.

Можно ли оформить автомобиль с иностранными номерами?

Нет. Доступно оформление только по документам на автомобиль, выданным в Российской Федерации. Автомобили с белорусскими, армянскими или казахстанскими документами застраховать не получится.

Можно ли оформить юридическое лицо или ИП?

Оформление юридических лиц категории B и такси категории B запрещено. Доступна только категория C для юридических лиц.

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