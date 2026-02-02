Нужно ли при оформлении загружать документы? ​

Нет, загружать документы не требуется. Когда вы оформляете полис е-ОСАГО на категорию B через платформу АгентБрокер, прикладывать сканы или фотографии документов в систему не нужно. Тем не менее мы настоятельно советуем сохранять копии документов, которые предоставляет клиент — это поможет в случае возникновения вопросов.

Каждый полис, оформленный на нашей платформе, проходит тщательную проверку со стороны страховой компании. Страховщик сверяет введённые данные с оригиналами документов. Если обнаружатся расхождения, компания запросит дополнительные сведения для проверки. В случае подтверждения несоответствий полис будет аннулирован, а комиссионное вознаграждение не выплачено.