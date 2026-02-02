Как получить скидку на ОСАГО с помощью КБМ? ​

Одним из ключевых факторов, влияющих на цену ОСАГО, является КБМ, или коэффициент "бонус-малус". Давайте разберем, как этот коэффициент работает и что делать, если у вас неправильный КБМ.

Коэффициент "Бонус-Малус" и его роль в ОСАГО ​

Коэффициент "бонус-малус", или КБМ, - это один из коэффициентов, который страховые компании используют для расчета стоимости полиса ОСАГО. Его также называют коэффициентом аварийности. Чем реже вы попадаете в ДТП, в которых вы виновник, тем ниже становится ваш КБМ. Минимальное значение КБМ - 0,46, и оно дает скидку в 54% при оформлении страховки.

Причины высокого КБМ ​

Основной причиной высокого КБМ является частое участие в ДТП по вашей вине. Чем чаще страховая компания выплачивает компенсации по полису ОСАГО из-за ваших действий на дороге, тем выше становится ваш КБМ. Учтите, что КБМ учитывает только ДТП, в которых вы считаетесь виновником. Другие аварии, где вы становитесь жертвой, не влияют на этот коэффициент.

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Как понизить или изменить КБМ ​

Коэффициент "бонус-малус" определяется вашим классом водителя, который, в свою очередь, зависит от количества выплат по ОСАГО при ДТП. Он изменяется от класса "М" до 13. С каждым годом безаварийного вождения ваш класс увеличивается, а КБМ уменьшается.

У новичков по умолчанию КБМ составляет 1,17. Для достижения минимального значения КБМ, которое равно 0,46, требуется 10 лет безаварийного вождения. Таким образом, уменьшить КБМ можно только путем долгого периода без ДТП.

Если ваш КБМ неверный из-за технических ошибок или изменений в ваших водительских правах, важно своевременно уведомить страховую компанию. Они могут пересчитать стоимость полиса на основе актуальных данных.

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Также помните, что выбирая полис ОСАГО без указания конкретных водителей, ваш КБМ может увеличиться до стартового значения, например, 1,17, даже если у вас был минимальный КБМ. Поэтому будьте внимательны при выборе опций в полисе.

Коэффициент "бонус-малус" играет важную роль в расчете стоимости полиса ОСАГО. Поддерживать низкий КБМ можно только через длительный период безаварийной езды и внимательное соблюдение правил дорожного движения. Если ваш КБМ неверный по какой-либо причине, важно своевременно информировать страховую компанию и, при необходимости, корректировать данные. Это поможет вам получить более выгодные условия страхования.