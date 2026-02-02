ОСАГО юридических лиц ​

Какие автомобили можно застраховать? ​

Застраховать можно грузовые автомобили категории C, принадлежащие юридическим лицам (ООО, АО, ПАО).

Для чего спрашивают мои контактные данные? ​

Это необходимо, чтобы предотвратить мошенничество, по каждому агенту будет вестись отдельная статистика продаж.

Какие документы нужны будут для оформления? ​

Для оформления нужны будут сканы СТС или ПТС грузовика.

Я получу комиссию за оформленный грузовик? ​

Нет, к сожалению КВ за грузовой транспорт юридических лиц не начисляется.

Как можно оплатить полис ОСАГО? ​

Полис ОСАГО юридического лица можно оплатить или с помощью банковской карты на сайте страховой компании, или платежным поручением через банк.

Можно ли вписать водителей в полис? ​

Нет, при страховании грузового транспорта юридических лиц водители не вписываются.

Как я получу ссылку на оплату? ​

Ссылка на оплату придет по электронной почте и в SMS.

В какой компании будет оформлен полис? ​

По умолчанию полис оформляется в страховой компании Ренессанс Страхование.