Зачем генерируется почта на 3-м этапе оформления ​

При оформлении договора система автоматически создаёт уникальный email-адрес. Его основное назначение — защита ваших клиентов от увода другими агентами или страховыми компаниями напрямую.

На платформе АгентБрокер мы отфильтровываем рекламные рассылки и предложения о продлении полиса, которые страховые компании направляют клиентам. Благодаря этому ваши клиенты не оформят полис в обход вас.

Помимо этого, использование уникальной почты повышает вероятность успешного приобретения полиса.

Что ещё полезно знать о сгенерированной почте: