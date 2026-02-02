Зачем генерируется почта на 3-м этапе оформления
При оформлении договора система автоматически создаёт уникальный email-адрес. Его основное назначение — защита ваших клиентов от увода другими агентами или страховыми компаниями напрямую.
На платформе АгентБрокер мы отфильтровываем рекламные рассылки и предложения о продлении полиса, которые страховые компании направляют клиентам. Благодаря этому ваши клиенты не оформят полис в обход вас.
Помимо этого, использование уникальной почты повышает вероятность успешного приобретения полиса.
Что ещё полезно знать о сгенерированной почте:
- Все входящие письма (за исключением рекламных) автоматически пересылаются на почту клиента, которую вы указали на первом этапе при оформлении договора.
- С помощью этого адреса можно авторизоваться в личном кабинете любой страховой компании для внесения изменений в полис.