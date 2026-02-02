Типичные ошибки при оформлении ОСАГО ​

Здесь собраны ответы на 90% вопросов, поступающих в поддержку АгентБрокер по проблемам, возникающим в процессе оформления полиса.

Почему страховая компания не принимает клиента?

Каждый клиент проходит скоринг — комплексную проверку, в которой учитываются история убытков по предыдущим договорам, наличие штрафов, кредитная нагрузка, регион прописки и другие факторы. Если по итогам проверки страховщик считает клиента потенциально убыточным, следует отказ. Критерии оценки у каждой компании свои и не раскрываются публично.

Также рекомендуем тщательно проверить введённые данные — опечатка в серии паспорта или дате рождения нередко становится причиной отклонения заявки.

После ввода телефона и почты страховая отказывает

Такие компании, как Росгосстрах, Ингосстрах и Т-страхование, принимают окончательное решение именно после указания контактных данных. Отказ на этом этапе означает, что страховщик не готов принять клиента. Можно вернуться на второй этап, пересчитать полис по отказавшей компании и попробовать указать другой номер телефона и адрес электронной почты.

Учитывайте: при каждом расчёте желательно использовать разные контакты, поскольку страховые компании отслеживают повторные обращения. Если один и тот же телефон или почта использовались многократно в разных договорах, вероятность отказа возрастает.

Нужной марки или модели нет в списке

На платформе АгентБрокер используются справочники марок и моделей страховых компаний. У отдельных страховщиков могут отсутствовать редкие модели. Однако чаще всего нужная модель присутствует в списке под другим наименованием.

Пример 1: требуется Infiniti FX — выбирайте Infiniti QX70/FX Пример 2: требуется Lada 212140 — выбирайте Lada Niva или ВАЗ 21214

Через поиск в интернете легко выяснить альтернативное название модели.

Страховая компания ругается на адрес страхователя

Убедитесь, что адрес на первом этапе введён корректно. По возможности указывайте полный адрес, включая номер квартиры.

Непонятная техническая ошибка от СК

Если система выдала сообщение с нечитаемым текстом вроде: XML, вызванный: org.XML.саксофон.SAXParseException: cvc-datatype-valid.1.2.1... — обратитесь в чат технической поддержки АгентБрокер. Мы оперативно разберёмся с проблемой.

Ошибки при работе с Ингосстрахом

Ингосстрах предоставляет подробные подсказки о том, что именно нужно исправить.

Пример 1: «Ошибка при сохранении атрибута ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ...» — означает, что в базе Ингосстраха записан другой стаж по данному водителю. Измените значение на предложенное страховой компанией.

Пример 2: «В системе уже зарегистрирована выверенная карточка физ. лица с идентичными паспортными данными...» — в базе хранятся другие реквизиты паспорта. Проверьте данные — возможно, клиент менял паспорт.

Пример 3: «Найден действующий договор ОСАГО на данное ТС...» — Ингосстрах не допускает оформления нескольких договоров на пересекающиеся периоды. На это ТС уже оформлен действующий полис.

Страховая не подтягивает КБМ

Каждая страховая компания самостоятельно обращается в базу НСИС и получает значение КБМ (скидку по водителям). К сожалению, на платформе АгентБрокер нет возможности повлиять на эти данные.

Другие распространённые сообщения

1. «В данном регионе оформление полисов запрещено» Ряд регионов действительно закрыт для страхования из-за высокой убыточности.

2. «IC: Нежелательный сегмент» Клиент не прошёл скоринг ОСАГО.

3. «Расчет невозможен: Внимание! Вероятность убытка. (РЦ)» Клиент не прошёл скоринг ОСАГО.

4. «Оформление невозможно» Клиент не прошёл скоринг ОСАГО.

5. «Запрос к СК вернулся с ошибкой. Попробуйте нажать перерасчет...» Произошла техническая ошибка на стороне страховой компании. Попробуйте пересчитать полис через 5–10 минут.