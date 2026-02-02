Коэффициенты расчёта ОСАГО: КТ, КВС и др.
Итоговая стоимость полиса ОСАГО определяется по формуле:
ТБ x КТ x КБМ x КО x КВС x КМ x КС = цена полиса
Ниже — расшифровка каждого коэффициента.
ТБ — базовый тариф Это начальное значение, которое каждая страховая компания выбирает в рамках тарифного коридора, установленного Центробанком. Именно оно умножается на все остальные коэффициенты. С 09.01.2022 коридор для автомобилей категории B (физлица) составляет от 1 646 до 7 535 руб. (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).
КМ — коэффициент мощности Зависит от мощности двигателя автомобиля. Чем мощнее двигатель, тем выше коэффициент (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).
|Мощность двигателя (л.с.)
|Коэффициент
|До 50 включительно
|0,6
|Свыше 50 до 70 включительно
|1,0
|Свыше 70 до 100 включительно
|1,1
|Свыше 100 до 120 включительно
|1,2
|Свыше 120 до 150 включительно
|1,4
|Свыше 150
|1,6
КТ — территориальный коэффициент
Отражает регион преимущественного использования автомобиля. В крупных городах аварийность выше, поэтому и коэффициент больше. К примеру, для Москвы КТ равен 1,8, а для Подмосковья — 1,56.
Полный перечень регионов с соответствующими значениями КТ приведён в указании Центрального банка (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).
КВС — коэффициент возраста и стажа
Молодые и неопытные водители платят за ОСАГО больше. Если в полис вписано несколько человек, КВС определяется по самому молодому и наименее опытному. Для полиса без ограничения числа водителей коэффициент составляет 1,94 (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).
КО — коэффициент ограничений
Учитывает количество водителей, допущенных к управлению. При неограниченном списке базовый тариф умножается на КО: 2,32 для собственников-физлиц, 1,97 для юрлиц.
Если в полисе указан ограниченный перечень водителей с достаточным возрастом и стажем, этот коэффициент равен 1 и не влияет на итоговую стоимость.
КС — коэффициент сезонности
Определяется периодом использования автомобиля в течение года. Минимальный срок для договоров с физлицами — 3 месяца. Полная стоимость начинается с 10 месяцев (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).
|N п/п
|Период использования транспортного средства
|Коэффициент
|1
|3 месяца
|0,5
|2
|4 месяца
|0,6
|3
|5 месяцев
|0,65
|4
|6 месяцев
|0,7
|5
|7 месяцев
|0,8
|6
|8 месяцев
|0,9
|7
|9 месяцев
|0,95
|8
|10 месяцев и более
|1