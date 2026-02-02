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Коэффициенты расчёта ОСАГО: КТ, КВС и др.

Итоговая стоимость полиса ОСАГО определяется по формуле:

ТБ x КТ x КБМ x КО x КВС x КМ x КС = цена полиса

Ниже — расшифровка каждого коэффициента.

ТБ — базовый тариф Это начальное значение, которое каждая страховая компания выбирает в рамках тарифного коридора, установленного Центробанком. Именно оно умножается на все остальные коэффициенты. С 09.01.2022 коридор для автомобилей категории B (физлица) составляет от 1 646 до 7 535 руб. (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КМ — коэффициент мощности Зависит от мощности двигателя автомобиля. Чем мощнее двигатель, тем выше коэффициент (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

Мощность двигателя (л.с.)Коэффициент
До 50 включительно0,6
Свыше 50 до 70 включительно1,0
Свыше 70 до 100 включительно1,1
Свыше 100 до 120 включительно1,2
Свыше 120 до 150 включительно1,4
Свыше 1501,6

КТ — территориальный коэффициент

Отражает регион преимущественного использования автомобиля. В крупных городах аварийность выше, поэтому и коэффициент больше. К примеру, для Москвы КТ равен 1,8, а для Подмосковья — 1,56.

Полный перечень регионов с соответствующими значениями КТ приведён в указании Центрального банка (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КВС — коэффициент возраста и стажа

Молодые и неопытные водители платят за ОСАГО больше. Если в полис вписано несколько человек, КВС определяется по самому молодому и наименее опытному. Для полиса без ограничения числа водителей коэффициент составляет 1,94 (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КО — коэффициент ограничений

Учитывает количество водителей, допущенных к управлению. При неограниченном списке базовый тариф умножается на КО: 2,32 для собственников-физлиц, 1,97 для юрлиц.

Если в полисе указан ограниченный перечень водителей с достаточным возрастом и стажем, этот коэффициент равен 1 и не влияет на итоговую стоимость.

КС — коэффициент сезонности

Определяется периодом использования автомобиля в течение года. Минимальный срок для договоров с физлицами — 3 месяца. Полная стоимость начинается с 10 месяцев (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

N п/пПериод использования транспортного средстваКоэффициент
13 месяца0,5
24 месяца0,6
35 месяцев0,65
46 месяцев0,7
57 месяцев0,8
68 месяцев0,9
79 месяцев0,95
810 месяцев и более1

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