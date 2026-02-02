Коэффициенты расчёта ОСАГО: КТ, КВС и др. ​

Итоговая стоимость полиса ОСАГО определяется по формуле:

ТБ x КТ x КБМ x КО x КВС x КМ x КС = цена полиса

Ниже — расшифровка каждого коэффициента.

ТБ — базовый тариф Это начальное значение, которое каждая страховая компания выбирает в рамках тарифного коридора, установленного Центробанком. Именно оно умножается на все остальные коэффициенты. С 09.01.2022 коридор для автомобилей категории B (физлица) составляет от 1 646 до 7 535 руб. (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КМ — коэффициент мощности Зависит от мощности двигателя автомобиля. Чем мощнее двигатель, тем выше коэффициент (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

Мощность двигателя (л.с.) Коэффициент До 50 включительно 0,6 Свыше 50 до 70 включительно 1,0 Свыше 70 до 100 включительно 1,1 Свыше 100 до 120 включительно 1,2 Свыше 120 до 150 включительно 1,4 Свыше 150 1,6

КТ — территориальный коэффициент

Отражает регион преимущественного использования автомобиля. В крупных городах аварийность выше, поэтому и коэффициент больше. К примеру, для Москвы КТ равен 1,8, а для Подмосковья — 1,56.

Полный перечень регионов с соответствующими значениями КТ приведён в указании Центрального банка (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КВС — коэффициент возраста и стажа

Молодые и неопытные водители платят за ОСАГО больше. Если в полис вписано несколько человек, КВС определяется по самому молодому и наименее опытному. Для полиса без ограничения числа водителей коэффициент составляет 1,94 (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КО — коэффициент ограничений

Учитывает количество водителей, допущенных к управлению. При неограниченном списке базовый тариф умножается на КО: 2,32 для собственников-физлиц, 1,97 для юрлиц.

Если в полисе указан ограниченный перечень водителей с достаточным возрастом и стажем, этот коэффициент равен 1 и не влияет на итоговую стоимость.

КС — коэффициент сезонности

Определяется периодом использования автомобиля в течение года. Минимальный срок для договоров с физлицами — 3 месяца. Полная стоимость начинается с 10 месяцев (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).