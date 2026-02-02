Не пройдена сегментация страховой компании
Страховщики распределяют клиентов по различным сегментам и на основании этого принимают решение о выдаче полиса. Нередко компании полностью закрывают отдельные регионы РФ для страхования — регион определяется по месту прописки собственника автомобиля. Критерии сегментации формируются на основе статистики убыточности.
Точные признаки, по которым страховые компании проводят сегментацию, не раскрываются. Тем не менее можно выделить наиболее частые причины отказа:
- Регион прописки собственника — ряд регионов находится в списке ограничений, поскольку считается убыточным
- Возраст и стаж водителя — молодые и неопытные водители значительно реже получают одобрение
- Марка и модель ТС — отечественные автомобили (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.) нередко отклоняются
- История убытков собственника — частые ДТП и обращения за выплатами могут привести к попаданию в чёрный список
- Год выпуска автомобиля — машины старше 20 лет крайне редко принимаются на страхование, либо по ним устанавливается нулевое КВ
Важно: платформа АгентБрокер не имеет возможности влиять на скоринг и сегментацию страховых компаний. Этот процесс аналогичен оценке заёмщика при выдаче кредита — одних клиентов одобряют, другим отказывают.
Что можно предпринять?
Вероятнее всего, решение страховщика уже не изменится, но стоит попробовать следующее:
- Перепроверьте данные клиента на наличие ошибок и опечаток.
- Укажите данные СРТС (розовая карточка) вместо ПТС.
- Установите дату начала действия полиса не ранее чем через 3 дня от текущей даты, а лучше — через 10 дней.
- Если у клиента есть действующий полис, укажите дату начала нового полиса на следующий день после окончания текущего.
- Заполните серию и номер предыдущего полиса для пролонгации или зелёного коридора (перехода из одной страховой в другую).
- Внимательно изучите комментарии напротив каждой страховой компании и откройте раздел «Подробнее» — там могут содержаться конкретные причины отказа.
- Попробуйте исключить из списка водителя с маленьким стажем или с коэффициентом КБМ 1,17 и выше.
- Убедитесь, что страхователь и собственник автомобиля — одно и то же лицо.
- Добавьте собственника автомобиля в список водителей.
- Вписывайте каждого водителя отдельно, не используя режим «без ограничений» (мультидрайв).