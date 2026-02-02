Не пройдена сегментация страховой компании ​

Страховщики распределяют клиентов по различным сегментам и на основании этого принимают решение о выдаче полиса. Нередко компании полностью закрывают отдельные регионы РФ для страхования — регион определяется по месту прописки собственника автомобиля. Критерии сегментации формируются на основе статистики убыточности.

Точные признаки, по которым страховые компании проводят сегментацию, не раскрываются. Тем не менее можно выделить наиболее частые причины отказа:

Регион прописки собственника — ряд регионов находится в списке ограничений, поскольку считается убыточным

— ряд регионов находится в списке ограничений, поскольку считается убыточным Возраст и стаж водителя — молодые и неопытные водители значительно реже получают одобрение

— молодые и неопытные водители значительно реже получают одобрение Марка и модель ТС — отечественные автомобили (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.) нередко отклоняются

— отечественные автомобили (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.) нередко отклоняются История убытков собственника — частые ДТП и обращения за выплатами могут привести к попаданию в чёрный список

— частые ДТП и обращения за выплатами могут привести к попаданию в чёрный список Год выпуска автомобиля — машины старше 20 лет крайне редко принимаются на страхование, либо по ним устанавливается нулевое КВ

Важно: платформа АгентБрокер не имеет возможности влиять на скоринг и сегментацию страховых компаний. Этот процесс аналогичен оценке заёмщика при выдаче кредита — одних клиентов одобряют, другим отказывают.

Что можно предпринять? ​

Вероятнее всего, решение страховщика уже не изменится, но стоит попробовать следующее: