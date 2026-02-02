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После оплаты полиса статус не изменился на «Оплачен»

Иногда после оплаты полис поступает на электронную почту, но в личном кабинете АгентБрокер статус по-прежнему показывает «Ждёт оплаты» вместо «Оплачен». Такое случается, когда страховая компания с задержкой передаёт информацию о подтверждении платежа.

Если с момента оплаты прошло больше часа, а статус не обновился, выполните следующие действия:

  1. На третьем этапе расчёта нажмите кнопку «Проверить статус оплаты». Если страховая подтвердила платёж, вы увидите уведомление «Полис оплачен».

  2. Если система сообщает, что «СК ещё не подтвердила оплату», обратитесь в чат поддержки АгентБрокер и предоставьте:

  • ФИО страхователя или ID договора

  • Чек на оплату полиса. Если чек не пришёл на почту, его можно найти в мобильном приложении банка, картой которого производилась оплата.

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