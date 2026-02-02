После оплаты полиса статус не изменился на «Оплачен»
Иногда после оплаты полис поступает на электронную почту, но в личном кабинете АгентБрокер статус по-прежнему показывает «Ждёт оплаты» вместо «Оплачен». Такое случается, когда страховая компания с задержкой передаёт информацию о подтверждении платежа.
Если с момента оплаты прошло больше часа, а статус не обновился, выполните следующие действия:
На третьем этапе расчёта нажмите кнопку «Проверить статус оплаты». Если страховая подтвердила платёж, вы увидите уведомление «Полис оплачен».
Если система сообщает, что «СК ещё не подтвердила оплату», обратитесь в чат поддержки АгентБрокер и предоставьте:
ФИО страхователя или ID договора
Чек на оплату полиса. Если чек не пришёл на почту, его можно найти в мобильном приложении банка, картой которого производилась оплата.