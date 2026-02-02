Тема

На сайт

Статусы полиса ОСАГО

В разделе «Все полисы» отображаются все ваши расчёты и оформленные покупки. Каждому полису присваивается статус, отражающий текущий этап оформления и покупки.

Перечень статусов

1. Черновик

Данные заполнены и сохранены, но расчёт ещё не запущен. Заполните все необходимые данные и нажмите кнопку «Рассчитать».

2. Расчёт

Расчёт выполнен, доступны предложения от страховых компаний. Выберите лучшее предложение, сгенерируйте платёжную ссылку и отправьте её клиенту для оплаты.

3. Пролонгация

Полис находится на этапе продления.

4. Не оплачен

Если вы запрашивали ссылку на оплату, но оплата ещё не поступила — свяжитесь с клиентом и отправьте ему новую ссылку на оплату.

5. Оплачен

Полис успешно оплачен.

6. Удалён

Полис удалён из системы.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026