Статусы полиса ОСАГО
В разделе «Все полисы» отображаются все ваши расчёты и оформленные покупки. Каждому полису присваивается статус, отражающий текущий этап оформления и покупки.
Перечень статусов
1. Черновик
Данные заполнены и сохранены, но расчёт ещё не запущен. Заполните все необходимые данные и нажмите кнопку «Рассчитать».
2. Расчёт
Расчёт выполнен, доступны предложения от страховых компаний. Выберите лучшее предложение, сгенерируйте платёжную ссылку и отправьте её клиенту для оплаты.
3. Пролонгация
Полис находится на этапе продления.
4. Не оплачен
Если вы запрашивали ссылку на оплату, но оплата ещё не поступила — свяжитесь с клиентом и отправьте ему новую ссылку на оплату.
5. Оплачен
Полис успешно оплачен.
6. Удалён
Полис удалён из системы.