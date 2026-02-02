Статусы полиса ОСАГО ​

В разделе «Все полисы» отображаются все ваши расчёты и оформленные покупки. Каждому полису присваивается статус, отражающий текущий этап оформления и покупки.

Перечень статусов ​

Данные заполнены и сохранены, но расчёт ещё не запущен. Заполните все необходимые данные и нажмите кнопку «Рассчитать».

Расчёт выполнен, доступны предложения от страховых компаний. Выберите лучшее предложение, сгенерируйте платёжную ссылку и отправьте её клиенту для оплаты.

Полис находится на этапе продления.

4. Не оплачен ​

Если вы запрашивали ссылку на оплату, но оплата ещё не поступила — свяжитесь с клиентом и отправьте ему новую ссылку на оплату.

Полис успешно оплачен.

Полис удалён из системы.