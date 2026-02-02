Дата начала действия полиса и диагностическая карта
Можно ли оформить полис с датой начала на завтра?
По закону об е-ОСАГО страховые компании имеют право продавать полисы только с временной франшизой +3 дня. Некоторые компании оформляют не продажу, а пролонгацию полиса — тогда франшизы нет, однако они всё равно могут сдвинуть дату начала на +3 дня.
Можно ли оформить полис сейчас, чтобы он начал действовать через месяц?
Да, это возможно.
Нужна ли диагностическая карта?
Начиная с 22 августа 2021 года нет необходимости указывать диагностическую карту (ДК) при расчёте ОСАГО.
Можно ли дистанционно оформить ДК?
Нет. Только авторизованные сервисные станции могут оформить диагностическую карту.