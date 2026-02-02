Как проверить КБМ ​

Узнать значение коэффициента бонус-малус (КБМ) можно тремя способами (а также через раздел «Проверка водителей» на платформе АгентБрокер):

1. На официальном сайте АО НСИС: https://nsis.ru/

2. На платформе АгентБрокер, на этапе заполнения данных водителя при оформлении нового полиса ОСАГО (см. скриншот ниже). Здесь отображается предварительное значение КБМ, которое мы подгрузили для вашего удобства. Обратите внимание: это значение носит информационный характер — оно не передаётся в страховую компанию и не участвует в расчёте.

3. На этапе расчётов ОСАГО (см. скриншот ниже). Здесь указано значение КБМ, которое страховая компания самостоятельно получила из базы КБМ АИС РСА и применила при расчёте стоимости полиса.