Можно ли заменить электронный полис на бумажный бланк? ​

Электронный полис е-ОСАГО обладает абсолютно такой же юридической силой, как и полис, оформленный на бланке строгой отчётности (БСО).

Получить бумажный бланк вместо электронного полиса можно, но только при определённых условиях. Как правило, замена происходит при необходимости внесения изменений в полис — например, при добавлении водителя или смене государственного номера. Также в офисе страховой компании можно запросить бумажный экземпляр, однако за это потребуется доплата.

Важно учитывать, что такая замена и получение полиса на бланке возможны исключительно при личном обращении в офис страховой компании — через интернет эта процедура не предусмотрена.