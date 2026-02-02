Как восстановить пароль от личного кабинета страховой компании ​

Перейдите на сайт страховой компании и нажмите «Восстановить пароль» или «Забыли пароль». В поле для email укажите адрес, сгенерированный на 3-м шаге договора (раздел «Оплата»), в формате xxxxx@agentbroker.ru (например, a1b2c3@agentbroker.ru ). Этот адрес можно найти в разделе «Оплаченные полисы».

Код для восстановления пароля поступит на email, указанный на 1-м шаге (раздел «Расчёт и оформление»). Используйте его для установки нового пароля.

Все поступившие письма от страховых компаний вы можете увидеть в нашем почтовом портале.

При входе в ЛК страховой указывайте в качестве логина адрес xxxxx@agentbroker.ru с 3-го шага и установленный вами пароль.

! Если письмо для восстановления пароля не приходит — напишите нам, мы проверим почтовый портал.