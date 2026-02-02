Ошибка при нажатии «Рассчитать» или «Сохранить» полис ОСАГО ​

На первом этапе оформления полиса («Расчёт и оформление») система требует заполнения всех обязательных полей.

Если после нажатия кнопки «Рассчитать» договор не переходит на второй этап, значит одно или несколько полей остались пустыми или содержат ошибку. Проблемные поля будут подсвечены красным цветом — найдите их и исправьте.

При появлении ошибки: «Не удалось сохранить полис»

Воспользуйтесь следующими рекомендациями: