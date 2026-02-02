Когда страховая компания может потребовать компенсацию после ДТП? ​

Выставление требований на возврат средств со стороны страховой компании — обсудим, как это происходит и как избежать неприятных сюрпризов.

В каких случаях страховщик может требовать компенсацию у виновника ДТП?

Страховой регресс, как требование со стороны страховой компании на возврат средств, может применяться в определенных ситуациях. Вот некоторые из них: ​

- Умышленный вред: Если водитель умышленно причинил вред жизни или здоровью потерпевшего, страховщик имеет право требовать компенсацию.

- Пьяное вождение: Водитель, находясь в нетрезвом состоянии, или отказавшийся от медицинского освидетельствования, подпадает под регрессные требования страховой компании.

- Отсутствие права на управление: Если у водителя отсутствовали права на управление автомобилем (например, из-за лишения прав), компания также может потребовать компенсацию.

- Скрытие с места ДТП: Водитель, покинувший место происшествия, становится объектом страхового регресса.

- Отсутствие включения в полис ОСАГО: За рулем автомобиля, не включенного в полис ОСАГО (за исключением договоров без ограничения числа водителей), также могут последовать регрессные требования.

- Отсутствие страховки в период ДТП: Если ДТП произошло в период, когда действие ОСАГО было приостановлено, страховщик может потребовать компенсацию.

- Нарушение условий европротокола: Не выполнение условий, предусмотренных европротоколом, также может привести к регрессным требованиям.

Примечание: Дополнительные требования могут быть установлены для такси, автобусов и грузовиков.

Как защитить себя от регрессных требований страховщиков? ​

Чтобы избежать регрессных требований страховщиков, важно соблюдать следующие советы:

- Предоставьте верные данные: Всегда предоставляйте страховщику ОСАГО правильные данные о себе и вашем автомобиле.

- Остерегайтесь мошенников: Покупая полис ОСАГО, убедитесь в надежности продавца, чтобы избежать недобросовестных сделок.

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- Проверьте лицензию: При обращении в страховую компанию напрямую, удостоверьтесь, что они имеют лицензию и официальные контакты.

- Перепроверьте полис: Внимательно проверьте данные в полисе перед покупкой и немедленно исправьте ошибки, если они обнаружатся.

- Берегите диагностическую карту: Удостоверьтесь, что у вашего автомобиля есть действующая диагностическая карта, особенно если это требуется для вашей категории авто.

- Следите за регулярными обновлениями: Продолжайте следить за новостями и изменениями в законодательстве, чтобы быть в курсе всех правил и требований.

Как правильно зарегистрировать ДТП, чтобы свести к минимуму вероятность исков? ​

Заведение аварийного происшествия с максимальной бдительностью может значительно облегчить последующие процедуры. Вот несколько советов:

- Заполните европротокол: Если в результате ДТП повреждены только автомобили, никто не пострадал, и у обоих водителей есть полисы ОСАГО, вы можете сами оформить европротокол без ожидания сотрудников ГИБДД. Важно при этом соблюдать все необходимые формальности.

- Используйте приложения: Для максимальной удобства вы можете воспользоваться мобильными приложениями, такими как «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги Авто», а также приложениями некоторых автостраховщиков. Они позволяют не только составить извещение о ДТП для страховых компаний, но и провести фотофиксацию события. Сервис "Европротокол онлайн" внутри этих приложений обеспечивает максимальный лимит выплат – до 400 000 рублей.

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- Фотофиксация: В случае заполнения только извещения о ДТП без фотодоказательств, лимит компенсации пострадавшему может быть ограничен до 100 000 рублей. Поэтому, чтобы избежать дополнительных расходов, фотографируйте место аварии и повреждения машин.

В случае спора - вызовите ГИБДД

Если ситуация на месте ДТП усложнена, и нет возможности договориться с другим водителем, или возникают разногласия, например, касательно характера повреждений, лучше вызвать сотрудников ГИБДД.

Документируйте происшествие

Для усиления своей позиции в случае спора документируйте событие как можно подробнее.

- Фотографии: Сделайте снимки расположения автомобилей относительно друг друга, состояния дорожной разметки и знаков. Обязательно фотографируйте номерные знаки обеих машин, места удара, поврежденные детали и их осколки.

- Свидетели: Если есть свидетели ДТП, попросите их оставить письменные показания о произошедшем и предоставить свои контактные данные. Эти данные могут пригодиться, если возникнет спор о сумме компенсации.

Время исковой давности

Старайтесь помнить, что у страховщика есть определенный срок для подачи иска (три года с момента возмещения ущерба). Если страховая компания подаст на вас иск после истечения этого срока, вы можете требовать его отклонения. Суду придется выяснить веские причины для задержки.

Будьте бдительны

Не стоит забывать о возможных мошеннических действиях. При получении каких-либо требований или предписаний от страховщика, всегда сверяйтесь с официальными данными компании. Проверьте их на официальном сайте или в справочнике Банка России.