Сравнение КАСКО и ОСАГО: в чём отличия? ​

Для тех, кто впервые сталкивается со страхованием авто, аббревиатуры КАСКО и ОСАГО могут показаться непонятными. Разберёмся, что они означают и чем отличаются.

ОСАГО — обязательное страхование ​

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности, определённое Федеральным законом № 40-ФЗ. Без полиса ОСАГО движение по дорогам общего пользования запрещено.

ОСАГО покрывает ответственность водителя: если вы виновник аварии, полис возместит расходы на ремонт автомобиля потерпевшего — до 400 000 рублей. Все процедуры по компенсации осуществляет страховая компания.

Однако ремонт вашего собственного автомобиля вы оплачиваете самостоятельно. Без полиса ОСАГО все расходы на ремонт автомобиля потерпевшего также ложатся на вас.

Полис ОСАГО обычно оформляется на год, но страхователь может выбрать другой период использования ТС. Для оформления полиса ОСАГО необходима действующая диагностическая карта, если легковое ТС старше четырёх лет.

КАСКО — добровольное страхование ​

КАСКО — добровольное страхование автомобиля с широким спектром защиты. Стоимость полиса КАСКО значительно выше, чем ОСАГО, но он покрывает практически все виды ущерба:

Повреждения в результате ДТП

Угон автомобиля

Поджог автомобиля

Хищение деталей автомобиля

Главное преимущество: если вы сами стали виновником ДТП, вам будет возмещён ущерб.

Из недостатков: нет федеральных законов, регулирующих страхование по полису КАСКО, и страховые компании устанавливают ставки самостоятельно.

Ключевые отличия ОСАГО и КАСКО ​

Параметр ОСАГО КАСКО Обязательность Обязательное Добровольное Тип страхования Ответственность водителя Имущество (автомобиль) Регулирование Федеральное законодательство Условия страховой компании Стоимость Устанавливается нормативами ЦБ Определяется страховщиком Виновник ДТП Компенсация только пострадавшему Компенсация и виновнику Отказ в оформлении Невозможен Страховая может отказать

По ОСАГО ​

Вред здоровью — до 500 000 ₽ на каждого пострадавшего

Повреждение автомобиля — до 400 000 ₽

С 2017 года возмещение может быть в форме денежной суммы или ремонта на СТО

По КАСКО ​

Ремонт автомобиля

Денежная компенсация после проведения экспертизы

Объём компенсации по КАСКО зависит от условий договора. Полис без ограничений стоит существенно дороже.

Чем аккуратнее вы водите, тем ниже стоимость страхового полиса.