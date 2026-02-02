Ошибки при заполнении ОСАГО ​

Что такое ошибка КЛАДР? ​

КЛАДР — это классификатор адресов. Ошибка означает, что введённый адрес не найден в справочнике. Сохраните расчёт в черновик и введите адрес заново.

Почему не удаётся внести адрес военной части? ​

Полис с адресом военной части можно оформить только в офисе страховой компании.

Нет нужной марки или модели автомобиля ​

Если вы не нашли нужную марку или модель в списке, напишите в чат поддержки на сайте — мы постараемся помочь.

Нет VIN — что указать? ​

Если у автомобиля нет VIN, оставьте поле пустым. Заполните номер кузова или номер шасси.

Как указать мощность при ошибке в ПТС? ​

Всегда указывайте данные по документам. Если в документах ошибка — сначала исправьте документы, затем оформляйте полис.

Указаны старые и новые права ​

При указании старых и новых прав некоторые компании могут вписать в полис данные старого водительского удостоверения. В этом случае придётся вносить изменения через сайт или офис страховой компании.

Старые права точно принимают:

АльфаСтрахование

Росгосстрах

Согласие

Какой адрес указывать при оформлении в АльфаСтрахование? ​

АльфаСтрахование требует указывать адрес регистрации по СТС/ПТС, а не по паспорту. Если вы сменили прописку, но не внесли изменения в СТС, и оформили договор по новой прописке — компания может расторгнуть договор без возврата средств из-за занижения территориального коэффициента.