Ошибки при заполнении ОСАГО
Что такое ошибка КЛАДР?
КЛАДР — это классификатор адресов. Ошибка означает, что введённый адрес не найден в справочнике. Сохраните расчёт в черновик и введите адрес заново.
Почему не удаётся внести адрес военной части?
Полис с адресом военной части можно оформить только в офисе страховой компании.
Нет нужной марки или модели автомобиля
Если вы не нашли нужную марку или модель в списке, напишите в чат поддержки на сайте — мы постараемся помочь.
Нет VIN — что указать?
Если у автомобиля нет VIN, оставьте поле пустым. Заполните номер кузова или номер шасси.
Как указать мощность при ошибке в ПТС?
Всегда указывайте данные по документам. Если в документах ошибка — сначала исправьте документы, затем оформляйте полис.
Указаны старые и новые права
При указании старых и новых прав некоторые компании могут вписать в полис данные старого водительского удостоверения. В этом случае придётся вносить изменения через сайт или офис страховой компании.
Старые права точно принимают:
- АльфаСтрахование
- Росгосстрах
- Согласие
Какой адрес указывать при оформлении в АльфаСтрахование?
АльфаСтрахование требует указывать адрес регистрации по СТС/ПТС, а не по паспорту. Если вы сменили прописку, но не внесли изменения в СТС, и оформили договор по новой прописке — компания может расторгнуть договор без возврата средств из-за занижения территориального коэффициента.