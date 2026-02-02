Как добавить водителя в полис ОСАГО ​

Для того чтобы дополнительный водитель мог управлять автомобилем, его нужно вписать в полис ОСАГО. Рассмотрим, как это сделать и сколько это будет стоить.

Какие документы нужны ​

Для внесения изменений в полис ОСАГО необходимо подать заявление в страховую компанию с приложением:

Паспорт водителя, на которого оформлен полис

Страховой полис (оригинал) или номер электронного полиса

Квитанция, подтверждающая оплату страховки

Водительское удостоверение нового водителя

В крупных страховых компаниях это можно сделать через личный кабинет на сайте или в приложении — достаточно фото водительского удостоверения нового водителя. Если изменение влечёт увеличение стоимости полиса, страховая запросит доплату.

Во сколько обойдётся добавление водителя ​

Сама процедура внесения водителя в полис бесплатна. Однако при добавлении нового водителя происходит перерасчёт стоимости полиса. На цену влияют два коэффициента, зависящих от водителя:

Коэффициент возраст-стаж (КВС) — полис для опытных водителей будет дешевле

— полис для опытных водителей будет дешевле Коэффициент бонус-малус (КБМ) — скидку получат водители без аварий, а для виновников ДТП цена увеличится

Стоимость полиса рассчитывается по водителю с наихудшим (самым высоким) коэффициентом.

Нужно ли вписывать водителей в полис ​

Закон обязывает каждого водителя на дороге иметь застрахованную ответственность. Два способа:

Вписать водителя в обычный полис — водитель управляет конкретным автомобилем, в полис которого он вписан Оформить полис без ограничений («мультидрайв») — любой водитель может управлять автомобилем

Чаще всего ОСАГО оформляют с ограничением и вписывают всех водителей, чтобы получить более низкую цену. Ограничений на количество вписанных водителей нет.

Если водитель не вписан в полис ​

Если водитель не указан в полисе, но управляет автомобилем и попадает в ДТП, страховая компания не возместит ущерб — собственнику придётся платить из своего кармана. Кроме того, за управление без страховки полагается штраф 500 рублей (ст. 12.37 КоАП РФ).

Когда выгоден «мультидрайв» ​

Стоит рассмотреть полис без ограничений, если нужно вписать водителя:

с КБМ от 2,3 до 3,92

в возрасте до 21 года с опытом вождения менее 2 лет

В этих случаях коэффициент КО = 2,32 для «мультидрайва» может оказаться выгоднее, чем высокие КВС и КБМ вписанного водителя.