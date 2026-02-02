Как добавить водителя в полис ОСАГО
Для того чтобы дополнительный водитель мог управлять автомобилем, его нужно вписать в полис ОСАГО. Рассмотрим, как это сделать и сколько это будет стоить.
Какие документы нужны
Для внесения изменений в полис ОСАГО необходимо подать заявление в страховую компанию с приложением:
- Паспорт водителя, на которого оформлен полис
- Страховой полис (оригинал) или номер электронного полиса
- Квитанция, подтверждающая оплату страховки
- Водительское удостоверение нового водителя
В крупных страховых компаниях это можно сделать через личный кабинет на сайте или в приложении — достаточно фото водительского удостоверения нового водителя. Если изменение влечёт увеличение стоимости полиса, страховая запросит доплату.
Во сколько обойдётся добавление водителя
Сама процедура внесения водителя в полис бесплатна. Однако при добавлении нового водителя происходит перерасчёт стоимости полиса. На цену влияют два коэффициента, зависящих от водителя:
- Коэффициент возраст-стаж (КВС) — полис для опытных водителей будет дешевле
- Коэффициент бонус-малус (КБМ) — скидку получат водители без аварий, а для виновников ДТП цена увеличится
Стоимость полиса рассчитывается по водителю с наихудшим (самым высоким) коэффициентом.
Нужно ли вписывать водителей в полис
Закон обязывает каждого водителя на дороге иметь застрахованную ответственность. Два способа:
- Вписать водителя в обычный полис — водитель управляет конкретным автомобилем, в полис которого он вписан
- Оформить полис без ограничений («мультидрайв») — любой водитель может управлять автомобилем
Чаще всего ОСАГО оформляют с ограничением и вписывают всех водителей, чтобы получить более низкую цену. Ограничений на количество вписанных водителей нет.
Если водитель не вписан в полис
Если водитель не указан в полисе, но управляет автомобилем и попадает в ДТП, страховая компания не возместит ущерб — собственнику придётся платить из своего кармана. Кроме того, за управление без страховки полагается штраф 500 рублей (ст. 12.37 КоАП РФ).
Когда выгоден «мультидрайв»
Стоит рассмотреть полис без ограничений, если нужно вписать водителя:
- с КБМ от 2,3 до 3,92
- в возрасте до 21 года с опытом вождения менее 2 лет
В этих случаях коэффициент КО = 2,32 для «мультидрайва» может оказаться выгоднее, чем высокие КВС и КБМ вписанного водителя.