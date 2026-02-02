Полис ОСАГО: как проверить его подлинность? ​

С каждым днем мошенничество становится все более хитрым и изощренным, и автострахование не остается в стороне. Как защитить себя от поддельных полисов ОСАГО и убедиться, что ваш страховой полис настоящий? В этой статье мы расскажем вам, как проверить полис ОСАГО и что делать, если вы подозреваете мошенничество.

Как проверить полис ОСАГО на подлинность? ​

Проверить настоящий ли ваш страховой полис ОСАГО можно совершенно бесплатно и без лишних хлопот. Для этого вам потребуется всего 6 шагов:

Шаг 1: Перейдите на официальный сайт Российского союза автостраховщиков (РСА).

Шаг 2: На сайте найдите раздел, предназначенный для проверки страховых полисов.

Шаг 3: Введите серию и номер полиса, которые указаны на бланке вашей страховки.

Шаг 4: После ввода данных, вы увидите таблицу с информацией о вашем полисе, где будет графа "Статус полиса".

Шаг 5: Если ваш полис еще не начал действовать, в статусе будет написано "Находится у страховой организации". Это нормально, если вы купили полис заранее.

Шаг 6: Если у вашего действующего полиса статус "Выдан страхователю", то все в порядке. В таблице будут указаны имя, отчество и первая буква фамилии владельца, его регион и данные машины.

Подозрительный полис ОСАГО: что делать? ​

Если при проверке ОСАГО вы обнаружили, что ваш полис имеет статус "Аннулирован" или выдан другому человеку, это может быть признаком мошенничества. В этом случае необходимо:

Немедленно подать заявление в полицию. Указать, кто и как продал вам полис, если у вас есть такая информация.

Приложить к заявлению копию полиса, подтверждение оплаты страховки и скриншоты с сайта РСА, подтверждающие, что полис оформлен не на вас.

Помните, что в случае обмана у вас есть шанс вернуть свои деньги через суд.

Срочно заключить новый договор ОСАГО, чтобы избежать проблем в случае ДТП, которое может произойти по вашей вине.

Проверка деталей полиса ОСАГО ​

Если ваш полис действителен и его статус в порядке, не забывайте внимательно проверять все графы таблицы на сайте РСА. Некоторые посредники могут оформить вам страховку с неверными данными, такими как заниженная стоимость автомобиля или мощность двигателя. Это может привести к неприятным последствиям, если вы столкнетесь с аварией.

Ваши интересы важны, и выявление ошибок в полисе до наступления страхового случая поможет вам избежать неприятных сюрпризов и доплат за полис. В случае обнаружения нестыковок, ваши действия могут помочь вам избежать потерь и ненадобных хлопот.

Будьте бдительны и защищайте себя от мошенников, следуя этим советам!