Как формируется стоимость полиса ОСАГО ​

ОСАГО — обязательный вид страхования, и его стоимость рассчитывается в соответствии с «ФЗ 40 об ОСАГО». За основу берётся базовая ставка конкретной страховой компании, которая умножается на ряд коэффициентов: регион регистрации страхователя, возраст, мощность двигателя автомобиля и другие параметры.

Стоимость полиса ОСАГО на платформе АгентБрокер абсолютно идентична той, которую вы получите при обращении в страховую компанию напрямую.

Какие коэффициенты участвуют в расчёте стоимости?

Цена полиса определяется путём перемножения следующих коэффициентов:

ЦЕНА ОСАГО = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КМ × КС × КН × КО

Подробное описание каждого коэффициента доступно в отдельной статье.

! Для ряда страховых компаний на втором этапе расчёта можно посмотреть коэффициенты, использованные при формировании цены.

! КБМ (скидка за безаварийное вождение) загружается из базы: Национальная Страховая Информационная Система (НСИС).

Может ли стоимость различаться на разных сайтах?

Нет. Цена полиса ОСАГО в конкретной страховой компании одинакова вне зависимости от площадки, при условии что совпадают все данные — срок страхования, информация о страхователе, собственнике, автомобиле — и расчёт выполнен в один день. Любые скидки и наценки запрещены законодательством. Различаться стоимость может только между разными страховыми компаниями.

! Мы получаем расчёт напрямую от страховой компании на основании данных, которые вы вводите на первом этапе. ! Опечатки и неточности при заполнении — наиболее распространённая причина неверной стоимости и отказов в оформлении.

Если стоимость отличается от прошлогодней, вероятнее всего, изменился КБМ или базовая ставка (ТБ), что привело к удорожанию или удешевлению полиса. Цена может корректироваться ежедневно в зависимости от тарифной политики каждой страховой компании.