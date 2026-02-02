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Изменения и расторжение полиса ОСАГО: FAQ

Как внести изменения в полис?

Если полис уже выпущен, внести изменения можно:

  • В офисе страховой компании
  • В личном кабинете на сайте СК (если компания поддерживает это)

Как расторгнуть договор ОСАГО?

Договор расторгается в офисе страховой компании. Досрочное расторжение возможно в следующих случаях:

Автоматическое прекращение:

  • Смерть страхователя или собственника
  • Ликвидация юридического лица — страхователя
  • Ликвидация страховщика
  • Гибель (утрата) транспортного средства

По инициативе страхователя:

  • Отзыв лицензии страховщика
  • Замена собственника транспортного средства

По инициативе страховщика:

  • Выявлены ложные или неполные сведения при заключении договора

Какие документы нужны для расторжения?

  • Паспорт
  • Оригинал договора страхования ОСАГО
  • Банковские реквизиты для перечисления средств
  • Документ, подтверждающий причину расторжения (ДКП, справка об утилизации, постановление об угоне и т.п.)

Возврат средств

При досрочном расторжении возвращается часть страховой премии за оставшийся период минус 23%.

Электронный полис

Расторжение электронного договора ОСАГО возможно только в офисе страховщика.

Пришло письмо, что полис расторгнут

Обратитесь за деталями в страховую компанию, в которой оформлен полис.

Что такое «ошибка при формировании контракта»?

Это отказ страховой компании в оформлении полиса.

Плохая проходимость

Окончательное решение о выдаче полиса всегда остаётся за страховой компанией. Мы не можем повлиять на их решения.

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