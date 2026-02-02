Изменения и расторжение полиса ОСАГО: FAQ ​

Как внести изменения в полис? ​

Если полис уже выпущен, внести изменения можно:

В офисе страховой компании

В личном кабинете на сайте СК (если компания поддерживает это)

Как расторгнуть договор ОСАГО? ​

Договор расторгается в офисе страховой компании. Досрочное расторжение возможно в следующих случаях:

Автоматическое прекращение:

Смерть страхователя или собственника

Ликвидация юридического лица — страхователя

Ликвидация страховщика

Гибель (утрата) транспортного средства

По инициативе страхователя:

Отзыв лицензии страховщика

Замена собственника транспортного средства

По инициативе страховщика:

Выявлены ложные или неполные сведения при заключении договора

Какие документы нужны для расторжения? ​

Паспорт

Оригинал договора страхования ОСАГО

Банковские реквизиты для перечисления средств

Документ, подтверждающий причину расторжения (ДКП, справка об утилизации, постановление об угоне и т.п.)

Возврат средств ​

При досрочном расторжении возвращается часть страховой премии за оставшийся период минус 23%.

Электронный полис ​

Расторжение электронного договора ОСАГО возможно только в офисе страховщика.

Пришло письмо, что полис расторгнут ​

Обратитесь за деталями в страховую компанию, в которой оформлен полис.

Что такое «ошибка при формировании контракта»? ​

Это отказ страховой компании в оформлении полиса.

Плохая проходимость ​

Окончательное решение о выдаче полиса всегда остаётся за страховой компанией. Мы не можем повлиять на их решения.