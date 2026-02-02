Изменения и расторжение полиса ОСАГО: FAQ
Как внести изменения в полис?
Если полис уже выпущен, внести изменения можно:
- В офисе страховой компании
- В личном кабинете на сайте СК (если компания поддерживает это)
Как расторгнуть договор ОСАГО?
Договор расторгается в офисе страховой компании. Досрочное расторжение возможно в следующих случаях:
Автоматическое прекращение:
- Смерть страхователя или собственника
- Ликвидация юридического лица — страхователя
- Ликвидация страховщика
- Гибель (утрата) транспортного средства
По инициативе страхователя:
- Отзыв лицензии страховщика
- Замена собственника транспортного средства
По инициативе страховщика:
- Выявлены ложные или неполные сведения при заключении договора
Какие документы нужны для расторжения?
- Паспорт
- Оригинал договора страхования ОСАГО
- Банковские реквизиты для перечисления средств
- Документ, подтверждающий причину расторжения (ДКП, справка об утилизации, постановление об угоне и т.п.)
Возврат средств
При досрочном расторжении возвращается часть страховой премии за оставшийся период минус 23%.
Электронный полис
Расторжение электронного договора ОСАГО возможно только в офисе страховщика.
Пришло письмо, что полис расторгнут
Обратитесь за деталями в страховую компанию, в которой оформлен полис.
Что такое «ошибка при формировании контракта»?
Это отказ страховой компании в оформлении полиса.
Плохая проходимость
Окончательное решение о выдаче полиса всегда остаётся за страховой компанией. Мы не можем повлиять на их решения.