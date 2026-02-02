Оформление полиса ОСАГО категории B ​

Чтобы начать оформление нового договора ОСАГО на категорию B, нажмите "Оформить" на платформе АгентБрокер.

Первый этап — «Расчёт и оформление». Здесь необходимо заполнить сведения о транспортном средстве, страхователе, собственнике и водителях. Вся информация вносится на основании документов клиента. После заполнения нажмите «Рассчитать».

! Не знакомы с терминами ПТС, СТС или не уверены, кто выступает страхователем? Загляните в раздел "словарь терминов". ! Вносите данные точно так, как они указаны в документах. Ошибки при заполнении — самая распространённая причина отказа в оформлении полиса.

Второй этап — выбор страховой компании. Из предложенного списка выберите подходящую компанию и нажмите «Купить». На этой странице отображается стоимость полиса и размер вашего комиссионного вознаграждения по каждому варианту.

! Имейте в виду: у ряда компаний решение о страховании носит предварительный характер — после нажатия «Купить» может последовать отказ. ! Внимательно читайте комментарии к отказам — зачастую они помогают обнаружить неточности, допущенные при заполнении на первом этапе.

Третий этап — «Оплата». Страховая компания формирует ссылку для оплаты. Перейдите по ней и произведите платёж банковской картой непосредственно на сайте страховщика. Эту же ссылку можно переслать клиенту на электронную почту или по номеру телефона.

В течение 5–15 минут после оплаты на этом же этапе вместо платёжной ссылки появятся готовые документы для скачивания. Параллельно весь комплект документов направляется на email клиента, указанный на первом этапе.

! Если полис не поступил в течение 20 минут — обратитесь в чат поддержки или напишите на sergey@agentbroker.ru ! Все расчёты, дошедшие до второго этапа, автоматически сохраняются в черновиках. Найти их можно в разделе "Все полисы"