Оплата полиса ОСАГО ​

Как оплатить электронный полис ОСАГО? ​

Оплатить полис можно банковской картой: Visa, MasterCard, Maestro или «Мир». Перед оплатой убедитесь, что на карте подключен сервис 3D Secure для защиты платежей в интернете. Если вам приходят SMS-коды для подтверждения онлайн-покупок — сервис активирован.

Все платежи происходят на сайте страховой компании и надёжно защищены. После оплаты вам придёт кассовый чек на указанный email.

Не приходит ссылка на оплату ​

На получение ссылки влияют несколько факторов:

Перезапуск сервисов. В 00 минут каждого часа перезапускается часть сервисов. Если на часах около начала часа — обновите страницу и запустите получение ссылки заново. Сбой на стороне СК. Возможно, в этот момент что-то сломалось у страховой компании. Обновите страницу и попробуйте снова. Расчёт устарел. Если прошло больше 30 минут, страховая могла аннулировать расчёт. Вернитесь на страницу расчёта и нажмите «Перерасчёт».

Платёжная ссылка формируется не более 7 минут. Если прошло больше — пересчитайте полис.

Можно ли оплатить ОСАГО в рассрочку? ​

Нет. Федеральным законом предусмотрена только единовременная оплата.

Можно ли оплатить полис клиента своей картой? ​

Нет. Страховые компании это запрещают.

Почему при выборе СК происходит переход на сайт компании? ​

По закону об ОСАГО оплату может принимать только страховая компания. Она же выпускает полис и присылает его клиенту. Переход должен вести сразу на страницу оплаты. Если перекидывает просто на сайт компании — значит у них ошибка, и КВ в этом случае начислено не будет.

Пишет «полис оплачен», но деньги не списали ​

Попробуйте рассчитать полис заново и получить новую ссылку на оплату. Возможно, произошёл сбой на сайте СК. Или выберите другую страховую компанию.