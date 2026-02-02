Оплата полиса ОСАГО
Как оплатить электронный полис ОСАГО?
Оплатить полис можно банковской картой: Visa, MasterCard, Maestro или «Мир». Перед оплатой убедитесь, что на карте подключен сервис 3D Secure для защиты платежей в интернете. Если вам приходят SMS-коды для подтверждения онлайн-покупок — сервис активирован.
Все платежи происходят на сайте страховой компании и надёжно защищены. После оплаты вам придёт кассовый чек на указанный email.
Не приходит ссылка на оплату
На получение ссылки влияют несколько факторов:
- Перезапуск сервисов. В 00 минут каждого часа перезапускается часть сервисов. Если на часах около начала часа — обновите страницу и запустите получение ссылки заново.
- Сбой на стороне СК. Возможно, в этот момент что-то сломалось у страховой компании. Обновите страницу и попробуйте снова.
- Расчёт устарел. Если прошло больше 30 минут, страховая могла аннулировать расчёт. Вернитесь на страницу расчёта и нажмите «Перерасчёт».
Платёжная ссылка формируется не более 7 минут. Если прошло больше — пересчитайте полис.
Можно ли оплатить ОСАГО в рассрочку?
Нет. Федеральным законом предусмотрена только единовременная оплата.
Можно ли оплатить полис клиента своей картой?
Нет. Страховые компании это запрещают.
Почему при выборе СК происходит переход на сайт компании?
По закону об ОСАГО оплату может принимать только страховая компания. Она же выпускает полис и присылает его клиенту. Переход должен вести сразу на страницу оплаты. Если перекидывает просто на сайт компании — значит у них ошибка, и КВ в этом случае начислено не будет.
Пишет «полис оплачен», но деньги не списали
Попробуйте рассчитать полис заново и получить новую ссылку на оплату. Возможно, произошёл сбой на сайте СК. Или выберите другую страховую компанию.