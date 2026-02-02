Не прошёл скоринг ОСАГО — вероятность убытка
На втором этапе оформления (выбор СК) каждая страховая компания формирует свой комментарий к решению. Подобное сообщение означает, что клиент не прошёл проверку.
Страховщики используют скоринговые системы для оценки потенциальных убытков — это называется скоринг. Если риск наступления страхового случая признаётся высоким, компания отказывает в оформлении. Часто отказы получают все клиенты из определённых регионов РФ — регион определяется по месту прописки собственника автомобиля.
Конкретные критерии оценки убыточности страховые компании не раскрывают. Вот основные причины, по которым клиент может быть признан потенциально убыточным:
- Высокий КБМ водителей (1,17 и выше) — отсутствие скидки за безаварийность
- Прописка собственника в регионе, закрытом для страхования
- Наличие ДТП в истории автомобиля
- Автомобиль имеет лицензию такси
- Расхождение введённых данных с информацией в базах страховой компании, ГИБДД и НСИС
- Большой возраст автомобиля
Важно: платформа АгентБрокер не может влиять на скоринг страховых компаний. Этот механизм работает по аналогии с кредитным скорингом — одних клиентов одобряют, другим отказывают.
Что можно попробовать
Скорее всего, решение уже не изменится, но имеет смысл предпринять следующее:
- Внимательно проверьте все данные клиента на наличие ошибок.
- Попробуйте указать данные ПТС вместо свидетельства о регистрации.
- Установите дату начала действия полиса как можно дальше от текущего дня.
- Укажите серию и номер предыдущего полиса для использования зелёного коридора АльфаСтрахования.
- Изучите комментарии каждой страховой компании и откройте раздел «Подробнее» — там могут быть указаны конкретные причины отказа.
- Исключите из списка водителя с малым стажем или без скидки КБМ.