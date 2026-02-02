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Не прошёл скоринг ОСАГО — вероятность убытка

На втором этапе оформления (выбор СК) каждая страховая компания формирует свой комментарий к решению. Подобное сообщение означает, что клиент не прошёл проверку.

Страховщики используют скоринговые системы для оценки потенциальных убытков — это называется скоринг. Если риск наступления страхового случая признаётся высоким, компания отказывает в оформлении. Часто отказы получают все клиенты из определённых регионов РФ — регион определяется по месту прописки собственника автомобиля.

Конкретные критерии оценки убыточности страховые компании не раскрывают. Вот основные причины, по которым клиент может быть признан потенциально убыточным:

  • Высокий КБМ водителей (1,17 и выше) — отсутствие скидки за безаварийность
  • Прописка собственника в регионе, закрытом для страхования
  • Наличие ДТП в истории автомобиля
  • Автомобиль имеет лицензию такси
  • Расхождение введённых данных с информацией в базах страховой компании, ГИБДД и НСИС
  • Большой возраст автомобиля

Важно: платформа АгентБрокер не может влиять на скоринг страховых компаний. Этот механизм работает по аналогии с кредитным скорингом — одних клиентов одобряют, другим отказывают.

Что можно попробовать

Скорее всего, решение уже не изменится, но имеет смысл предпринять следующее:

  1. Внимательно проверьте все данные клиента на наличие ошибок.
  2. Попробуйте указать данные ПТС вместо свидетельства о регистрации.
  3. Установите дату начала действия полиса как можно дальше от текущего дня.
  4. Укажите серию и номер предыдущего полиса для использования зелёного коридора АльфаСтрахования.
  5. Изучите комментарии каждой страховой компании и откройте раздел «Подробнее» — там могут быть указаны конкретные причины отказа.
  6. Исключите из списка водителя с малым стажем или без скидки КБМ.

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