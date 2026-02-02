Не прошёл скоринг ОСАГО — вероятность убытка ​

На втором этапе оформления (выбор СК) каждая страховая компания формирует свой комментарий к решению. Подобное сообщение означает, что клиент не прошёл проверку.

Страховщики используют скоринговые системы для оценки потенциальных убытков — это называется скоринг. Если риск наступления страхового случая признаётся высоким, компания отказывает в оформлении. Часто отказы получают все клиенты из определённых регионов РФ — регион определяется по месту прописки собственника автомобиля.

Конкретные критерии оценки убыточности страховые компании не раскрывают. Вот основные причины, по которым клиент может быть признан потенциально убыточным:

Высокий КБМ водителей (1,17 и выше) — отсутствие скидки за безаварийность

Прописка собственника в регионе, закрытом для страхования

Наличие ДТП в истории автомобиля

Автомобиль имеет лицензию такси

Расхождение введённых данных с информацией в базах страховой компании, ГИБДД и НСИС

Большой возраст автомобиля

Важно: платформа АгентБрокер не может влиять на скоринг страховых компаний. Этот механизм работает по аналогии с кредитным скорингом — одних клиентов одобряют, другим отказывают.

Что можно попробовать ​

Скорее всего, решение уже не изменится, но имеет смысл предпринять следующее: