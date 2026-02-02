КБМ: всё, что нужно знать ​

Коэффициент бонус-малус (КБМ) — один из ключевых факторов, определяющих стоимость полиса ОСАГО. Чем меньше аварий по вашей вине — тем ниже КБМ и дешевле страховка.

Что влияет на КБМ ​

Количество ДТП, в которых водитель признан виновником, напрямую влияет на КБМ. Чем больше таких случаев за год — тем выше коэффициент и стоимость ОСАГО.

КБМ пересчитывается один раз в год — 1 апреля. До 31 марта следующего года он не изменится, даже если произойдёт ДТП по вине водителя. Однако 1 апреля следующего года КБМ будет пересчитан, и это отразится на стоимости нового полиса.

Коридор КБМ ​

С 1 апреля 2022 года были внесены изменения в коридор КБМ:

Параметр Значение Максимальный КБМ 3,92 Минимальный КБМ 0,46 КБМ начинающего водителя 1,17

Минимальный КБМ 0,46 даёт скидку 54% на полис ОСАГО. Для его достижения нужно 10 лет безаварийного вождения.

Замена водительских прав ​

КБМ закрепляется за водителем и не меняется при замене водительского удостоверения. Однако если водитель меняет права и не уведомляет страховую компанию, КБМ может быть рассчитан как для начинающего водителя (1,17).

Чтобы этого избежать — уведомите страховую компанию о замене прав и проследите, чтобы данные нового ВУ были внесены в текущий полис.

КБМ определён неправильно: что делать ​

Если КБМ определён неправильно, обратитесь в страховую компанию, в которой был оформлен полис ОСАГО. Компания должна разобраться в причинах ошибки и направить заявление в Российский союз автостраховщиков (РСА) для корректировки.

Проверить свой текущий КБМ можно в статье Как проверить КБМ.

Почему КБМ может вырасти до уровня новичка ​

Если водитель больше года не был вписан ни в один полис ОСАГО, его КБМ может вернуться к начальному значению 1,17 (3-й класс). Это происходит потому, что данные берутся из АИС ОСАГО за прошлый год — если информации о водителе нет, он приравнивается к начинающему.

Можно ли пересчитать КБМ ​

Пересчитать КБМ можно только при наличии ошибки — например, если пропали данные старых водительских прав. В остальных случаях КБМ пересчитывается автоматически 1 апреля каждого года.

Если ОСАГО было оформлено в марте, а в апреле КБМ уменьшился — стоимость полиса по сниженному коэффициенту применится при следующем оформлении. Если после 1 апреля оформить ещё один полис, его стоимость будет рассчитана уже по обновлённому КБМ.

Несколько водителей в полисе ​

Если в полисе указано несколько водителей, цена ОСАГО рассчитывается по КБМ водителя с самым высоким коэффициентом. При добавлении нового водителя его КБМ может повлиять на стоимость полиса.

Чтобы получить более выгодную цену — соблюдайте правила дорожного движения и избегайте аварий. Подробнее о скидках: Как получить скидку на ОСАГО с помощью КБМ.