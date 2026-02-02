Ссылка для оплаты перенаправляет на сайт страховой
Если при переходе по ссылке на оплату вы попадаете на главную страницу сайта страховой компании вместо платёжной формы, это означает, что ссылка, сформированная страховщиком, устарела. Её необходимо обновить — кнопка обновления расположена непосредственно под ссылкой на оплату.
Если при обновлении возникает ошибка или система снова перенаправляет на сайт страховой компании, значит обновление уже недоступно. В этом случае скопируйте полис и выполните расчёт заново.