Ссылка для оплаты перенаправляет на сайт страховой ​

Если при переходе по ссылке на оплату вы попадаете на главную страницу сайта страховой компании вместо платёжной формы, это означает, что ссылка, сформированная страховщиком, устарела. Её необходимо обновить — кнопка обновления расположена непосредственно под ссылкой на оплату.

Если при обновлении возникает ошибка или система снова перенаправляет на сайт страховой компании, значит обновление уже недоступно. В этом случае скопируйте полис и выполните расчёт заново.