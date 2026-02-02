Нет нужной марки или модели на первом этапе расчёта ​

Если на первом этапе вашей марки или модели нет в выпадающем списке, выберите вариант «Другая марка» / «Другая модель».

На втором этапе страховая компания предложит уточнить марку и модель — подберите их из справочника конкретного страховщика.

Если нужной марки или модели не оказалось и в справочнике страховой компании, оформить полис онлайн, к сожалению, не получится. В таком случае рекомендуем обратиться на Биржу несегмента.

Если модель отсутствует в общем списке на первом шаге — напишите в чат поддержки АгентБрокер и приложите документ на автомобиль. Мы добавим недостающую модель в справочник.