Тема

На сайт

Формула расчёта ОСАГО

Банк России утвердил правила, по которым страховые компании рассчитывают стоимость полисов ОСАГО. Стоимость определяется формулой, где базовый тариф умножается на индивидуальные коэффициенты.

Базовый тариф имеет диапазон значений и может значительно различаться у разных страховых компаний, но коэффициенты одинаковы для всех. По этим показателям страховщики оценивают риск и рассчитывают стоимость полиса. Чем меньше риск — тем ниже цена.

Формула

ЦЕНА ОСАГО = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС

КоэффициентНазваниеОписание
ТББазовая ставкаУстанавливается страховщиком в пределах тарифного коридора ЦБ РФ
КТТерриториальный коэффициентЗависит от региона регистрации собственника
КБМБонус-малусСкидка или наценка в зависимости от истории аварий
КВСВозраст и стажЧем меньше возраст и стаж — тем выше коэффициент
КООграничение водителей1 — если водители вписаны, 2.32 — без ограничений
КММощность двигателяОт 0.6 (до 50 л.с.) до 1.6 (свыше 150 л.с.)
КССезонностьЕсли автомобиль используется не весь год

Как рассчитать стоимость

  1. Узнайте базовый тариф. Каждый водитель получает индивидуальный ТБ от страховой компании в пределах тарифного коридора. Для легковых автомобилей физлиц — от 1 646 до 7 535 рублей, для мотоциклов — от 324 до 2 536 рублей.

  2. Определите КТ. Коэффициент зависит от статистики выплат в регионе. Москва — 1.8, сёла Костромской области — 0.76. Все значения есть на сайте Банка России.

  3. Проверьте КБМ. Если водитель не был виновником аварий в течение года, КБМ снижается. Минимальное значение — 0.46. Данные берутся из базы НСИС.

  4. Учтите КО. Все водители вписаны — КО = 1. Без ограничений — КО = 2.32. Для юрлиц — КО = 1.97.

  5. Определите КВС. Чем меньше возраст и стаж водителя, тем выше коэффициент. Стаж считается с момента выдачи водительского удостоверения.

  6. Рассчитайте КМ. Зависит от мощности двигателя по ПТС или СТС.

  7. Учтите КС. Если автомобиль используется сезонно — коэффициент будет ниже.

  8. Перемножьте всё. Базовый тариф × все коэффициенты = стоимость полиса.

Базовая ставка — самый значимый параметр. Остальные коэффициенты также влияют на стоимость, но их вес в формуле меньше.

Какие документы нужны для оформления

  • Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации ТС
  • Паспорт страхователя
  • Водительские удостоверения всех допущенных к управлению лиц

Рассчитать стоимость

Рассчитайте стоимость ОСАГО онлайн в калькуляторе АгентБрокер.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026