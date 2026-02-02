Формула расчёта ОСАГО
Банк России утвердил правила, по которым страховые компании рассчитывают стоимость полисов ОСАГО. Стоимость определяется формулой, где базовый тариф умножается на индивидуальные коэффициенты.
Базовый тариф имеет диапазон значений и может значительно различаться у разных страховых компаний, но коэффициенты одинаковы для всех. По этим показателям страховщики оценивают риск и рассчитывают стоимость полиса. Чем меньше риск — тем ниже цена.
Формула
ЦЕНА ОСАГО = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС
|Коэффициент
|Название
|Описание
|ТБ
|Базовая ставка
|Устанавливается страховщиком в пределах тарифного коридора ЦБ РФ
|КТ
|Территориальный коэффициент
|Зависит от региона регистрации собственника
|КБМ
|Бонус-малус
|Скидка или наценка в зависимости от истории аварий
|КВС
|Возраст и стаж
|Чем меньше возраст и стаж — тем выше коэффициент
|КО
|Ограничение водителей
|1 — если водители вписаны, 2.32 — без ограничений
|КМ
|Мощность двигателя
|От 0.6 (до 50 л.с.) до 1.6 (свыше 150 л.с.)
|КС
|Сезонность
|Если автомобиль используется не весь год
Как рассчитать стоимость
Узнайте базовый тариф. Каждый водитель получает индивидуальный ТБ от страховой компании в пределах тарифного коридора. Для легковых автомобилей физлиц — от 1 646 до 7 535 рублей, для мотоциклов — от 324 до 2 536 рублей.
Определите КТ. Коэффициент зависит от статистики выплат в регионе. Москва — 1.8, сёла Костромской области — 0.76. Все значения есть на сайте Банка России.
Проверьте КБМ. Если водитель не был виновником аварий в течение года, КБМ снижается. Минимальное значение — 0.46. Данные берутся из базы НСИС.
Учтите КО. Все водители вписаны — КО = 1. Без ограничений — КО = 2.32. Для юрлиц — КО = 1.97.
Определите КВС. Чем меньше возраст и стаж водителя, тем выше коэффициент. Стаж считается с момента выдачи водительского удостоверения.
Рассчитайте КМ. Зависит от мощности двигателя по ПТС или СТС.
Учтите КС. Если автомобиль используется сезонно — коэффициент будет ниже.
Перемножьте всё. Базовый тариф × все коэффициенты = стоимость полиса.
Базовая ставка — самый значимый параметр. Остальные коэффициенты также влияют на стоимость, но их вес в формуле меньше.
Какие документы нужны для оформления
- Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации ТС
- Паспорт страхователя
- Водительские удостоверения всех допущенных к управлению лиц
Рассчитать стоимость
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