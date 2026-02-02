Формула расчёта ОСАГО ​

Банк России утвердил правила, по которым страховые компании рассчитывают стоимость полисов ОСАГО. Стоимость определяется формулой, где базовый тариф умножается на индивидуальные коэффициенты.

Базовый тариф имеет диапазон значений и может значительно различаться у разных страховых компаний, но коэффициенты одинаковы для всех. По этим показателям страховщики оценивают риск и рассчитывают стоимость полиса. Чем меньше риск — тем ниже цена.

ЦЕНА ОСАГО = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС

Коэффициент Название Описание ТБ Базовая ставка Устанавливается страховщиком в пределах тарифного коридора ЦБ РФ КТ Территориальный коэффициент Зависит от региона регистрации собственника КБМ Бонус-малус Скидка или наценка в зависимости от истории аварий КВС Возраст и стаж Чем меньше возраст и стаж — тем выше коэффициент КО Ограничение водителей 1 — если водители вписаны, 2.32 — без ограничений КМ Мощность двигателя От 0.6 (до 50 л.с.) до 1.6 (свыше 150 л.с.) КС Сезонность Если автомобиль используется не весь год

Как рассчитать стоимость ​

Узнайте базовый тариф. Каждый водитель получает индивидуальный ТБ от страховой компании в пределах тарифного коридора. Для легковых автомобилей физлиц — от 1 646 до 7 535 рублей, для мотоциклов — от 324 до 2 536 рублей. Определите КТ. Коэффициент зависит от статистики выплат в регионе. Москва — 1.8, сёла Костромской области — 0.76. Все значения есть на сайте Банка России. Проверьте КБМ. Если водитель не был виновником аварий в течение года, КБМ снижается. Минимальное значение — 0.46. Данные берутся из базы НСИС. Учтите КО. Все водители вписаны — КО = 1. Без ограничений — КО = 2.32. Для юрлиц — КО = 1.97. Определите КВС. Чем меньше возраст и стаж водителя, тем выше коэффициент. Стаж считается с момента выдачи водительского удостоверения. Рассчитайте КМ. Зависит от мощности двигателя по ПТС или СТС. Учтите КС. Если автомобиль используется сезонно — коэффициент будет ниже. Перемножьте всё. Базовый тариф × все коэффициенты = стоимость полиса.

Базовая ставка — самый значимый параметр. Остальные коэффициенты также влияют на стоимость, но их вес в формуле меньше.

Какие документы нужны для оформления ​

Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации ТС

Паспорт страхователя

Водительские удостоверения всех допущенных к управлению лиц

Рассчитать стоимость ​

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