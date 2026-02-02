Пересмотр лимитов страховых выплат по ОСАГО: что известно? ​

Эксперты предлагают пересмотреть лимиты выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО), утверждая, что действующая система не полностью компенсирует ущерб от ДТП. В предложенном исследовании аналитики рейтингового агентства НКР подчеркивают, что рост сумм возмещения ущерба указывает на несоответствие текущих лимитов реальному ущербу, и предлагают пересмотреть эту систему.

Причины пересмотра лимитов по ОСАГО ​

Согласно исследованию, значительное увеличение выплат в размере 100 000 рублей (европротокол) и 400 000 рублей (лимит на ущерб имуществу) говорит о недостаточности действующей системы лимитов для полной компенсации ущерба. Эксперты предлагают пересмотреть лимиты, утверждая, что текущие суммы значительно отстают от норм в других видах страхования.

Необходимость пересмотра лимитов по ОСАГО ​

Исследование отмечает, что максимальные лимиты на выплаты по ущербу жизни и здоровью (500 000 рублей) и на повреждение автомобиля (400 000 рублей) значительно меньше сумм возмещений в других страховых областях. Эксперты указывают на недооценку ценности человеческой жизни и подчеркивают необходимость согласования справедливых стандартов в различных секторах.

Снижение частоты страховых случаев ​

Аналитики отмечают снижение частоты страховых случаев по ОСАГО, что подтверждается статистикой ГИБДД. Однако, несмотря на снижение выплат, эксперты предлагают пересмотреть систему лимитов для уменьшения разрыва между страховой выплатой и фактическим ущербом. Влияние на стоимость полисов

Эксперты признают, что увеличение лимитов повлечет за собой удорожание полисов. Предложение о четырехкратном увеличении лимитов до 2 млн рублей может вызвать увеличение стоимости каждого полиса в среднем на 600-675 рублей, что составляет около 10% от средней стоимости полиса к концу 2022 года. Текущий этап обсуждения

Представитель Всероссийского союза страховщиков сообщил о текущих обсуждениях совершенствования ОСАГО, включая возможные изменения лимитов. Проблема текущего лимита в 500 000 рублей при причинении вреда жизни или здоровью вызывает обеспокоенность, так как удовлетворение требований свыше этой суммы зависит от финансового положения виновника ДТП.