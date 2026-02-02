Пересмотр лимитов страховых выплат по ОСАГО: что известно?
Эксперты предлагают пересмотреть лимиты выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО), утверждая, что действующая система не полностью компенсирует ущерб от ДТП. В предложенном исследовании аналитики рейтингового агентства НКР подчеркивают, что рост сумм возмещения ущерба указывает на несоответствие текущих лимитов реальному ущербу, и предлагают пересмотреть эту систему.
Причины пересмотра лимитов по ОСАГО
Согласно исследованию, значительное увеличение выплат в размере 100 000 рублей (европротокол) и 400 000 рублей (лимит на ущерб имуществу) говорит о недостаточности действующей системы лимитов для полной компенсации ущерба. Эксперты предлагают пересмотреть лимиты, утверждая, что текущие суммы значительно отстают от норм в других видах страхования.
Необходимость пересмотра лимитов по ОСАГО
Исследование отмечает, что максимальные лимиты на выплаты по ущербу жизни и здоровью (500 000 рублей) и на повреждение автомобиля (400 000 рублей) значительно меньше сумм возмещений в других страховых областях. Эксперты указывают на недооценку ценности человеческой жизни и подчеркивают необходимость согласования справедливых стандартов в различных секторах.
Снижение частоты страховых случаев
Аналитики отмечают снижение частоты страховых случаев по ОСАГО, что подтверждается статистикой ГИБДД. Однако, несмотря на снижение выплат, эксперты предлагают пересмотреть систему лимитов для уменьшения разрыва между страховой выплатой и фактическим ущербом. Влияние на стоимость полисов
Эксперты признают, что увеличение лимитов повлечет за собой удорожание полисов. Предложение о четырехкратном увеличении лимитов до 2 млн рублей может вызвать увеличение стоимости каждого полиса в среднем на 600-675 рублей, что составляет около 10% от средней стоимости полиса к концу 2022 года. Текущий этап обсуждения
Представитель Всероссийского союза страховщиков сообщил о текущих обсуждениях совершенствования ОСАГО, включая возможные изменения лимитов. Проблема текущего лимита в 500 000 рублей при причинении вреда жизни или здоровью вызывает обеспокоенность, так как удовлетворение требований свыше этой суммы зависит от финансового положения виновника ДТП.