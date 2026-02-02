Как работает коэффициент КМ в страховке ОСАГО ​

ОСАГО - это обязательная автогражданская ответственность, без которой невозможно законно использовать автомобиль на территории России. Стоимость полиса ОСАГО зависит от многих факторов, включая базовую тарифную ставку и несколько коэффициентов. Один из таких коэффициентов - КМ (коэффициент мощности) - может значительно повлиять на итоговую стоимость страховки. В этой статье мы рассмотрим, как работает коэффициент КМ и как его использование может повлиять на цену ОСАГО.

Что такое коэффициент КМ в полисе ОСАГО? ​

Коэффициент КМ - это один из нескольких коэффициентов, используемых в формуле расчета стоимости страховки ОСАГО. Его значение определяется на основании мощности транспортного средства, выраженной в лошадиных силах (Л.С.) или киловаттах (кВт). Значение КМ может варьироваться от 0,6 до 1,6, что означает, что использование минимального показателя может снизить стоимость страховки на 40%, а максимального - повысить на 60%.

Как вычисляется стоимость ОСАГО с учетом коэффициента КМ? ​

Формула расчета стоимости страховки ОСАГО включает несколько коэффициентов, включая коэффициент КМ. Вот как эта формула выглядит: Итоговая цена = Базовая ставка ОСАГО * КБМ * КВС * КТ * КМ * КО * КС.

Для вычисления стоимости страховки берется тариф в рамках коридора, установленного Центробанком, а затем последовательно перемножается на все коэффициенты, включая коэффициент КМ.

Как определяется значение коэффициента КМ? ​

Значение КМ определяется на основании мощности транспортного средства, выраженной в Л.С. или кВт.

Изменения в правилах подсчета стоимости ОСАГО ​

Правила расчета стоимости полиса ОСАГО регулярно изменяются, но последние корректировки не затронули коэффициент мощности (КМ), который остался прежним. На сегодняшний день, для определения стоимости полиса, значения КМ следует брать из таблицы, содержащей актуальные данные.

Как определить мощность транспортного средства? ​

Мощность ТС указывается в обязательном порядке в сопроводительной документации, такой как ПТС или СТС. Данная характеристика является одной из основных и всегда присутствует в обоих документах.

Роль коэффициента мощности в расчете стоимости ​

Страховой коэффициент КМ, так же как и другие показатели, влияет на расчет стоимости ОСАГО. Он перемножается на базовую тарифную ставку и может значительно повлиять на итоговую цену полиса. Значение коэффициента варьируется от 0,6 до 1,6, что является достаточно серьезной вариативностью.

Значение лошадиных сил при расчете цены полиса ​

Для определения стоимости ОСАГО используется стандартная единица измерения мощности двигателя - лошадиные силы (л. с.). Этот показатель также может влиять на стоимость полиса.

Влияние мощности двигателя на цену ОСАГО ​

Мощность двигателя транспортного средства является одним из ключевых параметров, определяющих стоимость ОСАГО. Рассматриваемый коэффициент существенно влияет на итоговую стоимость полиса. Например, при минимальном значении показателя цена страховки снижается сразу на 40%, при максимальном – происходит рост на 60%.

Перевод кВт в лошадиные силы ​

При расчете цены полиса ОСАГО может возникнуть необходимость перевода кВт в лошадиные силы. Для этого используется формула, согласно которой 1 кВт равен 1,35962 л. с.

Стоимость ОСАГО зависит от мощности двигателя транспортного средства и коэффициента мощности КМ. Эти показатели влияют на итоговую стоимость полиса, которая может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от их значений. При расчете стоимости ОСАГО используется стандартная единица измерения мощности - лошадиные силы.