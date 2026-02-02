Как проверить полис ОСАГО ​

Проверка на сайте РСА ​

Все полисы ОСАГО можно проверить на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Там отображается информация о действующем полисе, страховой компании и сроке действия.

Как подтвердить наличие полиса инспектору ГИБДД? ​

После покупки полис можно:

Распечатать на обычном принтере

на обычном принтере Скачать на смартфон через личный кабинет на сайте страховой компании

Для проверки действительности страховки сотрудник ДПС заходит в базу РСА. Дополнительно заверять распечатку в офисе страховой компании не требуется.