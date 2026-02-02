Как проверить полис ОСАГО
Проверка на сайте РСА
Все полисы ОСАГО можно проверить на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Там отображается информация о действующем полисе, страховой компании и сроке действия.
Как подтвердить наличие полиса инспектору ГИБДД?
После покупки полис можно:
- Распечатать на обычном принтере
- Скачать на смартфон через личный кабинет на сайте страховой компании
Для проверки действительности страховки сотрудник ДПС заходит в базу РСА. Дополнительно заверять распечатку в офисе страховой компании не требуется.