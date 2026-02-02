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Как проверить полис ОСАГО

Проверка на сайте РСА

Все полисы ОСАГО можно проверить на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Там отображается информация о действующем полисе, страховой компании и сроке действия.

Как подтвердить наличие полиса инспектору ГИБДД?

После покупки полис можно:

  • Распечатать на обычном принтере
  • Скачать на смартфон через личный кабинет на сайте страховой компании

Для проверки действительности страховки сотрудник ДПС заходит в базу РСА. Дополнительно заверять распечатку в офисе страховой компании не требуется.

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