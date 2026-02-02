ОСАГО для молодых водителей: зачем платить больше? ​

Только получили водительские права или ещё только собираетесь? Расскажем, почему молодым водителям приходится платить больше за ОСАГО и как можно сэкономить.

Почему ОСАГО важно для молодых водителей ​

ОСАГО покрывает расходы на возмещение ущерба, причинённого другим людям или их имуществу в результате ДТП. Без полиса ОСАГО все расходы придётся возмещать из своего кармана — а это могут быть суммы в несколько сотен тысяч рублей.

Молодые водители — группа риска для страховых компаний. В силу возраста и недостаточного опыта они чаще попадают в ДТП, что повышает риски для страховщиков и увеличивает стоимость страховки.

Почему молодым водителям приходится платить больше ​

На стоимость ОСАГО для молодых водителей влияют два ключевых коэффициента:

Возраст и стаж (КВС) — водителям до 25 лет с небольшим стажем назначается повышающий коэффициент

— водителям до 25 лет с небольшим стажем назначается повышающий коэффициент Бонус-малус (КБМ) — у новичков КБМ начинается с 1,17, тогда как у опытных безаварийных водителей он может быть 0,46

Со временем, когда вы наберёте опыт и безаварийный стаж, стоимость страховки снизится.

Как сэкономить на ОСАГО ​

1. Сравните предложения страховых компаний ​

Не останавливайтесь на первой страховой. Разные компании устанавливают разные базовые тарифы — сравните предложения через калькулятор АгентБрокер.

2. Выбирайте автомобиль с небольшой мощностью ​

Коэффициент мощности (КМ) напрямую влияет на стоимость полиса. Автомобиль с двигателем до 50 л.с. даёт КМ = 0,6, а свыше 150 л.с. — КМ = 1,6.

3. Ездите аккуратно ​

Каждый год без аварий по вашей вине снижает КБМ. За 10 лет безаварийного вождения можно получить максимальную скидку 54%.

4. Оформите совместный полис с опытным водителем ​

Если вы впишете в полис опытного родственника с низким КБМ, это не снизит вашу стоимость (расчёт идёт по наихудшему КБМ), но совместное использование автомобиля поможет разделить расходы на страховку.