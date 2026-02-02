Как не потерять выплаты по ОСАГО? ​

Страхование ОСАГО – обязательное для всех автовладельцев. Без него выезжать на дорогу нельзя. Однако многие водители беспокоятся, что даже с полисом ОСАГО, попав в ДТП, они могут остаться без выплаты. Давайте разберемся, на что нужно обращать внимание, чтобы избежать этой неприятной ситуации.

1. Контролируйте срок действия вашего полиса ОСАГО

Одна из частых причин отказа в выплате – автовладелец попал в ДТП в тот период, когда полис не действует. Важно учитывать, что страховка, оформленная в офисе, начинает действовать лишь на следующий день, а приобретенная онлайн – только через несколько дней после покупки. Это означает, что в эти дни вы не защищены. Аналогичная ситуация и с датой окончания полиса: после нее страховая защита прекращается. Если полис продлевается онлайн в последний день его действия, то водитель остается без страховой защиты на несколько дней.

2. Проверяйте точность данных в полисе ОСАГО

Еще один важный момент – соответствие данных в полисе данным из водительского удостоверения, СТС и ПТС. Неверные инициалы или ошибка в VIN могут стать причиной отказа в выплате. Также важно правильно указать мощность автомобиля.

Хотя ошибки в данных встречаются редко, лучше перепроверить информацию в полисе. Если обнаружите ошибку, обратитесь в страховую компанию для ее исправления – чем быстрее, тем лучше.

3. Изучите исключения из договора страхования

Обычно в полис ОСАГО включены стандартные исключения. Одно из главных – нахождение водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, чтобы получить выплату, виновник аварии должен быть вписан в полис. Если этого не сделано, страховая компания откажет в выплате, и виновнику придется возмещать убытки пострадавшему самостоятельно.

4. Заявления на выплату подавайте в установленные сроки

Отказ в выплате также может быть вызван некорректно оформленными документами при ДТП или нарушением сроков подачи заявления на компенсацию. Поэтому важно тщательно заполнять все документы и максимально быстро сообщать о страховом случае в свою страховую компанию.

5. Убедитесь в подлинности полиса ОСАГО

Покупка поддельного полиса ОСАГО, даже непреднамеренная, приведет к отказу в выплате. Чтобы избежать этой проблемы, обязательно проверяйте подлинность полиса ОСАГО через базу данных РСА.

Чтобы не остаться без выплаты по ОСАГО, следите за сроком действия полиса, проверяйте правильность указанных данных и изучайте исключения из договора. Это поможет вам избежать неприятных сюрпризов в случае ДТП и гарантировать получение компенсации.