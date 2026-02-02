Как получить возмещение по ОСАГО при ДТП ​

Столкновение на дороге может случиться с любым водителем, и важно знать, как получить возмещение по страховке ОСАГО в случае ДТП. Расскажем о том, какие выплаты предусмотрены по ОСАГО, какие документы нужно предоставить для получения компенсации, и какие суммы можно получить.

Как производятся выплаты по страховому полису ​

По страховому полису ОСАГО пострадавшая сторона может получить компенсацию убытков, которые нанес ей виновник ДТП. Для этого необходимо обратиться к страховщику и предоставить ему необходимые документы, список которых указан в договоре ОСАГО.

Страховая компания обязана произвести выплату по страховому полису в течение 20 рабочих дней. Если это не произошло, пострадавший может повторно обратиться к страховщику — на это отводится еще пять дней. Если страховая компания все равно не выплатила компенсацию, потерпевшая сторона имеет право обратиться в Центробанк, Российский союз автостраховщиков или в суд.

Какие суммы можно получить ​

Суммы выплат по ОСАГО при ДТП зависят от степени тяжести полученных травм, стоимости ремонта автомобиля, а также от уровня застрахованной суммы:

Повреждение имущества — до 400 тысяч рублей

— до 400 тысяч рублей Вред здоровью или жизни — до 500 тысяч рублей

Если пострадавших несколько, выплата производится пропорционально их количеству.

Возможность получения компенсации в натуральном виде ​

Кроме денежных выплат, пострадавший может получить возмещение убытков в натуральном виде — ремонт автомобиля. Страховщик обязан оплатить все необходимые работы по восстановлению поврежденного автомобиля до того состояния, которое было до ДТП.

Сумма выплаты по ОСАГО зависит от нескольких факторов:

Степень вины водителя, который стал причиной ДТП

Степень тяжести полученных травм пострадавшей стороны

Стоимость ущерба, нанесенного автомобилю пострадавшей стороны

Лимит страховой ответственности, который указан в страховом полисе

Однако не все случаи аварий попадают под страхование ОСАГО. Например, не выплачиваются компенсации в случаях, когда водитель стал причиной ДТП в состоянии алкогольного опьянения или находился за рулем без соответствующей категории водительского удостоверения. Также страховая компания может отказать в выплате компенсации, если пострадавшая сторона нарушила ПДД или допустила грубые нарушения, приведшие к ДТП.

Распространённые ситуации ​

1. Машина получила повреждения ​

Размер страховой выплаты вычисляется по итогам заключения экспертов. Если вы не согласны с решением оценщиков, можете потребовать проведения независимой экспертизы. Её результаты могут стать основанием для судебного разбирательства.

2. Машина не подлежит восстановлению ​

Если размер страховой выплаты в 400 тысяч рублей не может компенсировать понесенные убытки, потому что автомобиль не подлежит восстановлению, можно получить компенсацию полной стоимости машины. Деньги сверх лимита ОСАГО выплачивает виновник ДТП.

3. Причинён вред здоровью или жизни ​

Размер страховой выплаты зависит от тяжести вреда:

Категория Компенсация Ребёнок — инвалидность любой степени 500 000 ₽ Взрослый — инвалидность 1 группы 500 000 ₽ Взрослый — инвалидность 2 группы 350 000 ₽ Взрослый — инвалидность 3 группы 250 000 ₽

Оформление аварии по европротоколу ​

Оформление аварии по европротоколу — удобный и быстрый способ оформления ДТП без вызова сотрудников полиции. Однако это возможно только при наличии двух участников ДТП и отсутствии пострадавших или погибших.

Лимиты выплат при оформлении европротокола:

Условия Лимит Есть разногласия, есть фотофиксация 100 000 ₽ Нет разногласий, нет фотофиксации 100 000 ₽ Нет разногласий, есть фотофиксация 400 000 ₽

Какие документы нужны для получения компенсации ​

Заявление

Полис ОСАГО

Паспорт заявителя

Водительское удостоверение

Паспорт транспортного средства (ПТС)

Свидетельство о регистрации ТС (СТС)

Справка из ГИБДД

ИНН

Если убытки не покрываются по ОСАГО ​

Если убытки не покрываются полисом ОСАГО, можно обратиться в суд за компенсацией на основании ст. 1079 Гражданского кодекса, где автомобиль является источником повышенной опасности и его собственник обязан возместить ущерб, причинённый данным источником.

Важно знать, что страховые компании не осуществляют выплаты по ОСАГО, если виновник ДТП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Документы, подтверждающие факт аварии и степень ущерба, должны быть предоставлены в страховую компанию как можно скорее, чтобы не задерживать процесс выплаты.