Какие штрафы ждут водителей без ОСАГО?
Такое существенное увеличение штрафов за вождение без ОСАГО предложили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Такую меру хотят внедрить в связи с тем, что многие автомобилисты, не оформившие страховку выбирают вождение на свой страх и риск. При стоимости полиса ОСАГО около 8000 рублей, штраф за вождение без него всего 800 рублей.
Депутаты Анастасия Мельникова и Игорь Высоцкий предложили увеличить штрафы в 6 раз чтобы изменить ситуацию с водителями без ОСАГО. Базовая ставка ОСАГО в последнее время составляет от 1646 до 7535 рублей, поэтому некоторые водители ездят без полиса, выбирая оплату штрафов.
Но что будет, если автомобилист без страховки попадает в ДТП, становясь виновником аварии? Без полиса ремонт автомобиля пострадавшего полностью ложится на плечи водителя-виновника ДТП.
Что будет с водителями, в случае принятия законопроекта?
Если водитель остановлен сотрудником ГИБДД:
- при отсутствии полиса во время остановки или если полис просрочен, будет назначен штраф в 3000 рублей.
- при полном отсутствии страхового полиса, придется платить штраф 5000 рублей.
Также на территории РФ планируется внедрять автоматизированную систему, которая будет определять наличие ОСАГО у водителей с помощью видеокамер. При этом за езду без полиса будут накапливаться штрафы и сумма будет постоянно расти.
Однако, не все депутаты единодушны в принятии изменений по штрафам. Так, есть мнение, что необходимо для начала снизить тарифы ОСАГО и сделать их доступными для большинства водителей. Также важно упростить процедуру оформления полиса.
Как сейчас оформлять полисы на самых выгодных условиях?
Проверять условия по все страховым компаниям. Если делать такую проверку на одном сайте, можно сэкономить время и нервы.
Следить за безаварийностью вождения. Чем меньше в истории вождения ДТП, тем выгоднее условия страхового полиса.
Вовремя продлять полис. Так есть возможность оформить ОСАГО на оптимальных условиях.