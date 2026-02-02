Какие штрафы ждут водителей без ОСАГО? ​

Такое существенное увеличение штрафов за вождение без ОСАГО предложили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Такую меру хотят внедрить в связи с тем, что многие автомобилисты, не оформившие страховку выбирают вождение на свой страх и риск. При стоимости полиса ОСАГО около 8000 рублей, штраф за вождение без него всего 800 рублей.

Депутаты Анастасия Мельникова и Игорь Высоцкий предложили увеличить штрафы в 6 раз чтобы изменить ситуацию с водителями без ОСАГО. Базовая ставка ОСАГО в последнее время составляет от 1646 до 7535 рублей, поэтому некоторые водители ездят без полиса, выбирая оплату штрафов.

Но что будет, если автомобилист без страховки попадает в ДТП, становясь виновником аварии? Без полиса ремонт автомобиля пострадавшего полностью ложится на плечи водителя-виновника ДТП.

Что будет с водителями, в случае принятия законопроекта? ​

Если водитель остановлен сотрудником ГИБДД:

при отсутствии полиса во время остановки или если полис просрочен, будет назначен штраф в 3000 рублей.

при полном отсутствии страхового полиса, придется платить штраф 5000 рублей.

Также на территории РФ планируется внедрять автоматизированную систему, которая будет определять наличие ОСАГО у водителей с помощью видеокамер. При этом за езду без полиса будут накапливаться штрафы и сумма будет постоянно расти.

Однако, не все депутаты единодушны в принятии изменений по штрафам. Так, есть мнение, что необходимо для начала снизить тарифы ОСАГО и сделать их доступными для большинства водителей. Также важно упростить процедуру оформления полиса.

Как сейчас оформлять полисы на самых выгодных условиях? ​

Проверять условия по все страховым компаниям. Если делать такую проверку на одном сайте, можно сэкономить время и нервы.

Следить за безаварийностью вождения. Чем меньше в истории вождения ДТП, тем выгоднее условия страхового полиса.

Вовремя продлять полис. Так есть возможность оформить ОСАГО на оптимальных условиях.