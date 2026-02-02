Территориальный коэффициент (КТ) в расчете цены обязательного полиса ОСАГО ​

В расчете цены обязательного полиса ОСАГО территориальный коэффициент (КТ) является одним из факторов. Это числовое значение, которое определяется автоматически на основе регионального адреса регистрации транспортного средства. Например, если автомобиль зарегистрирован во Владивостоке, а его владелец прописан в Казани, то КТ будет равен значению для города Казани. Для юридических лиц, КТ зависит от региона регистрации автомобилей, принадлежащих компании.

Коэффициент территории определяется на основе уровня аварийности в регионе, официально зарегистрированного соответствующими службами. Кроме того, на его значение влияют региональная плотность населения и общее число зарегистрированных автомобилей на территории. Для самоходной дорожно-строительной техники и тракторов установлены свои значения территориальных коэффициентов, которые отличаются от КТ для другой техники.

Значения КТ различаются в разных регионах. На сегодняшний день, самые высокие значения КТ относятся к Челябинску и Мурманску и равны 1,88. А самые низкие значения этого коэффициента в Российской Федерации определены для ряда мелких городов Забайкальского края, Крыма и Якутии, и равны 0,68. КТ может быть как понижающим, так и повышающим фактором в формировании итоговой цены полиса, и может быть меньше или больше единицы.

В последнее время на высоких уровнях обсуждается необходимость отказаться от использования территориального коэффициента (КТ) при расчете стоимости ОСАГО для различных регионов. Это связано с тем, что существует значительная неуверенность в соответствии КТ реальной ситуации на дорогах. Но анализ многолетней статистики показал, что место жительства водителя имеет только косвенное влияние на страховой риск, в то время как большее значение имеет психология водителя.

Несмотря на это, пока не было принято решение исключить КТ из общей формулы расчета ОСАГО. В настоящее время этот спорный показатель все еще учитывается при расчете стоимости страховки вместе с коэффициентом возраст-стаж (КВС), коэффициентом бонус-малус (КБМ) и техническими характеристиками транспортного средства. КТ продолжает оказывать значительное влияние на стоимость страховки.

Пока не ясно, будет ли КТ отменен в будущем и как это повлияет на расчет страховых транспортных тарифов.