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Поиск данных автомобиля по государственному номеру

На платформе АгентБрокер предусмотрена удобная функция автозаполнения — вы можете найти данные об автомобиле, просто введя его государственный номер.

Чтобы воспользоваться поиском, введите номер автомобиля в поле «Гос. знак» и кликните на значок лупы справа. После подгрузки данных обязательно сверьте полученную информацию с документами клиента — это позволит избежать ошибок при оформлении.

По госномеру можно получить следующие сведения:

  • Марка и модель
  • Год выпуска ТС
  • VIN / номер кузова / номер шасси
  • Серия и номер СТС
  • Мощность двигателя

У каждого пользователя есть лимит — 15 запросов на поиск данных. Когда лимит исчерпан, функция поиска по госномеру временно становится недоступной. Лимит автоматически восстанавливается после покупки полиса.

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