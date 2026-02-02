Поиск данных автомобиля по государственному номеру ​

На платформе АгентБрокер предусмотрена удобная функция автозаполнения — вы можете найти данные об автомобиле, просто введя его государственный номер.

Чтобы воспользоваться поиском, введите номер автомобиля в поле «Гос. знак» и кликните на значок лупы справа. После подгрузки данных обязательно сверьте полученную информацию с документами клиента — это позволит избежать ошибок при оформлении.

По госномеру можно получить следующие сведения:

Марка и модель

Год выпуска ТС

VIN / номер кузова / номер шасси

Серия и номер СТС

Мощность двигателя

У каждого пользователя есть лимит — 15 запросов на поиск данных. Когда лимит исчерпан, функция поиска по госномеру временно становится недоступной. Лимит автоматически восстанавливается после покупки полиса.