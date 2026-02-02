Поиск данных автомобиля по государственному номеру
На платформе АгентБрокер предусмотрена удобная функция автозаполнения — вы можете найти данные об автомобиле, просто введя его государственный номер.
Чтобы воспользоваться поиском, введите номер автомобиля в поле «Гос. знак» и кликните на значок лупы справа. После подгрузки данных обязательно сверьте полученную информацию с документами клиента — это позволит избежать ошибок при оформлении.
По госномеру можно получить следующие сведения:
- Марка и модель
- Год выпуска ТС
- VIN / номер кузова / номер шасси
- Серия и номер СТС
- Мощность двигателя
У каждого пользователя есть лимит — 15 запросов на поиск данных. Когда лимит исчерпан, функция поиска по госномеру временно становится недоступной. Лимит автоматически восстанавливается после покупки полиса.